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Siyaset Bir parti daha kuruldu! "10 milyon kişiyiz, barajı aşacağız"
Siyaset

Bir parti daha kuruldu! "10 milyon kişiyiz, barajı aşacağız"

Güzel Parti bir yıldır süren çalışmaların ardından geçen hafta resmen kuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 19:39:00 -
Bir parti daha kuruldu! "10 milyon kişiyiz, barajı aşacağız"

Bir yıldır süren çalışmaların ardından "Romanların partisi" olarak tanımlanan Güzel Parti kurulduğu ilan edildi.

"Barajı çok rahat aşacağız"

Partinin genel başkanı Hüseyin Akbulut Hürriyet'e yaptığı açıklamada 10 gündür il il dolaştıklarını, her gidilen ilde büyük bir coşkuyla karşılaştığını ve bu kadarını beklemediğin belirterek "Seçimlerde barajı çok rahat aşacağımızı biliyoruz" iddiasında bulundu.

"Romanları aşağıladığı için CHP'den ayrıldım"

CHP'nin Romanlar ile ilgili aşağılayıcı bir dil kullanması nedeniyle CHP'den ayrıldığını beyan eden Akbulut, Romanları Meclis'te sadece 2 milletvekilinin temsil ettiğini söyledi. 

"Türkiye'de 10 milyon Roman var"

Türkiye'de 10 milyon Roman'ın yaşadığını ve sorunların çözülmediğini söyleyen Akbulut, "Türkiye’de Roman, Abdal ve değişik isimlerle adlandırılan 10 milyon kişi yaşıyor. 10 milyon Roman’ın sorunlarıyla iki vekil nasıl başa çıksın?" ifadesini kullandı.

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