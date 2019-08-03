Bir otobüs yangını daha! Faciadan dönüldü
İzmir-Bursa yolu üzerinde bir yolcu otobüsü alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:13
Olay, İzmir Bursa yolu üzerinde Balıkesir'e 34 kilometre mesafede meydana geldi. Marmaris'ten İstanbul'a gitmekte olan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı.
Yolcular tahliye edilirken yol trafiğe kapandı.
İhbar uzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: TRT Haber
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