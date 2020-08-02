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Yerel

Bir orman yangını daha! O ilimizde ekipler çalışma başlattı

Bursa'da makilik ve ormanlık alanda etkili olan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 16:08:00 -
Bir orman yangını daha! O ilimizde ekipler çalışma başlattı

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi yakınında makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının daha fazla büyümesini önlemek ve alevleri kontrol altına alabilmek amacıyla yoğun çalışma yürütüyor.

Dumandan etkilenen itfaiye erlerine ise 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine, yangın bilgisini almalarından itibaren ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığını söyledi.

Ekiplerin hummalı bir çalışma yürüttüğünü belirten Akın, "Sıkıntı oluşturabilecek bir durum görünmüyor ancak gerekirse helikopterle de müdahalede bulunabiliriz." dedi.

Kaynak: AA

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