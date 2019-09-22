Bir orman yangını daha! Elazığ'da ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 2 saat içinde söndürüldü.

Elazığ'da orman alanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Şeyhhacı köyü kırsalında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alanın yanı sıra meyve ağaçlarının da bulunduğu 20 dönümlük araziye yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında, çok sayıda meşe ve meyve ağacı zarar gördü.

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