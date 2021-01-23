Bir nesle istikamet çizdi! Yavuz Bahadıroğlu dualarla uğurlandı

Zekeriya Say İstanbul

Yazarımız ve Akit TV programcısı, Türk tarihçiliğinin yüz akı Yavuz Bahadıroğlu mahlaslı Niyazi Birinci, Hakk’a yürüdü. İlk romanı ‘Sunguroğlu’ ve ardından kaleme aldığı ‘Buhara Yanıyor’ ile “Türk milletine tarihi sevdiren adam” olarak gönüllere taht kuran Bahadıroğlu’nun vefatı sevenlerini yasa boğarken, devletin zirvesi de taziye mesajlarıyla saygılarını, sevgilerini sundular.

Karahasanoğlu: Dâvâ adamıydı

Bahadıroğlu ile ilgili konuşan Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, şunları dile getirdi: “Yavuz Bahadıroğlu ülkemizin yetiştirdiği önemli tarihçilerden biridir. Bir araya geldiğimizde Akit Medya’yı taktir ettiğini söylerdi. Birçok medyanın kendisine makale yazdırmaktan ve programa çıkarmaktan çekindiğini söyler, bizleri cesaretimiz için tebrik ederdi. Mekanı cennet olsun. Bahadıroğlu büyük bir dava adamıydı. Yazdığı kitaplar, verdiği konferanslar birçok kez dava konusu olmuştur. Anadolu’nun her ili ve ilçesinde, Avrupa’nın birçok ülkesinde verdiği konferanslarla milletimizin gönlünde taht kurmuştur.”

‘Babam hakikat uğruna yaşadı’

Oğlu Mücahit Birinci de babasını şu sözlerle anlattı: “Milletine mâl olmuş büyük bir insanı kaybettik. Eyüp Sultan’da vatanın sinesinde medfun olacak. Babam bir nesle istikamet çizdi. Ciddi bir vazife yürüttü. Hayatı boyunca mücadelesine şahit oldum. Dışarıda nasılsa evde de öyle ihlâslı bir Müslümandı. Kameralar karşısında söylediği ‘Yol, Peygamber Efendimizin yolu’ sözünü kendisine şiar edindi ve hayatını bu şekilde yaşadı.”

İşte merhum Yavuz Bahadıroğlu ile ilgili diğer mesajlar...

Kalplere dokundu

Tarihçi yazar Mustafa Armağan: “Yavuz Bahadıroğlu bu milleti çarpıtılan tarihiyle değil, hakiki tarihiyle yüz yüze getirmenin formülünü bulmuştu. Diriltici formülü ‘tarihin yüreğine dokunmak’tı. Bunu hikâye ve romanlarıyla, köşe yazılarıyla, diyar diyar dolaşıp verdiği konferanslarla, Akit TV’deki beraber yaptığımız Kayıt Dışı Tarih gibi televizyon ve radyo programlarıyla, velhasıl hemen her yolu deneyerek yaptı. İnsana dokundu, yüreğe dokundu ve şahsiyetli olmanın ne kadar önemli olduğun yaşatarak anlattı. Sadece akla değil, kalbe dokunan tarihi dile getirebildiği için de yüzbinlerce, hatta milyonlarca okura ulaşmayı başardı. Mekânı cennet olsun.”

Romanları elden düşmezdi

Tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil: “En fazla okuduğumuz tarih yazarlarındandı. Kaleme aldığı romanlar bizim gençliğimizin elinden düşmezdi. Gençliğin tarih bilincini artırdı. Konferanslarıyla da bunları pekiştirdi. Tarihe ve kültürümüze unutulmaz eserler verdi. Kendisine Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.”

Devletin zirvesinden taziye mesajları yağdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Kaleme aldığı eserleriyle nesillere gerçek tarihimizi öğretmeyi, sevdirmeyi başarmış değerli tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun (Niyazi Birinci) vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla kaleme aldığı yazı ve kitapları ile pek çok kuşağa tarih bilinci aşılayıp okumayı sevdiren gazeteci-yazar ve tarihçi Niyazi Birinci’ye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Allah rahmet eylesin; mekanı cennet olsun.”

Bu kubbede hoş bir sadâ bıraktı

İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu: “Güleryüzü ve engin birikimiyle gönüllerde ve bu kubbede hoş bir sadâ bırakarak terk-i diyar eyleyen Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci) Ağabeye Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim, mekanını cennet eylesin, başımız sağ olsun...”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: “Mevla rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Rabbim sizlere ve tüm sevenlerine sabırlar ihsan eylesin.”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: “Fikir ve araştırmalarıyla tarihe bakışımızda yeni ufuklar açan, eserleri ve verdiği konferanslarla davamızın çalışkan bir neferi olan yazar Yavuz Bahadıroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: “Ülkemizin kıymetli kalemlerinden, tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

Hayatını tarihe adadı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Yaşamını tarih bilimine adayan Tarihçi - Yazar Yavuz Bahadıroğlu’na (Niyazi Birinci) Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu: “Değerli tarihçi, yazar ağabeyimiz Yavuz Bahadıroğlu’na (Niyazi Birinci) Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Eserleriyle nesilden nesile tarih şuuru aşılayan Yavuz Bahadıroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: “Vefatını derin bir teessürle öğrenmiş olduğum tarihçi - yazar Yavuz Bahadıroğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: “Eserleri ve çalışmalarıyla tarih bilincinin gelişmesine önemli katkılar sunan kıymetli büyüğümüz tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan: “Cenab-ı Allah rahmet eylesin.”

Bir nesle istikamet çizdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: “İyi bir tarihçi, iyi bir dava insanı, bir nesle istikamet çizen kıymetli bir mütefekkirdi. Yavuz Bahadıroğlu Hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “Tarihçi ve yazar (Niyazi Birinci) Yavuz Bahadıroğlu’na Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesi, yakınları ve sevenlerine sabırlar diliyorum.”

Gülen yüzüne, ilmine şahidiz

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık: “Niyazi Birinci Ağabey (Yavuz Bahadıroğlu) Hakk’a yürümüş. Gülen yüzüne, ilmine, duruşuna ve iyiliğine şahidiz. Allah rahmet eylesin, ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun.”

“Akit, sert ama mert!”

“Sert ama mert olduğu için Akit’te yazıyorum” sözleriyle Akit’in duruşuna hayranlığını dile getiren Milli Yazarımız Yavuz Bahadıroğlu’na bütün Türkiye’den rahmet mesajları yağdı...