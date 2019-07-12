'Bir nefes de siz olun'

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, dernek aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara giyim ve temel gıda gibi konularda yardım yapılacağını, bu kişilerin sadece bir form doldurarak gerekli malzemeyi alabileceklerini söyledi. ‘Ses sizden nefes bizden’ sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Sarı, şunları kaydetti: “Bugün, ‘ya Allah bismillah’ deyip sefere çıkıyoruz. Çok özveri ve iyi niyetle kurduğumuz ad babası olduğum ‘Nefes’ adını koyduğumuz yardımlaşma derneğimizi açıyoruz. ‘Ses sizden nefes bizden’ dedik. ‘Sesi aldıktan sonra nefesimizle biz yanınızdayız’ dedik. Yola çıktığımız derneğimizin bugün itibarıyla ilk icraatlarını yapıp kolileri dağıtmaya başladık. Duyarlı vatandaşlarımızdan, ‘Allah rızası için ben de varım’ diyen, menfaat gözetmeyen vatandaşlarımızdan bizimle yol yürümelerini istiyoruz.” Sarı, hayırseverleri de Nefes Yardımlaşma Derneği’ne yardımda bulunmaya davet etti.