Bir milyonuncu Touareg’e özel versiyon

Volkswagen, 2002 yılının sonlarından itibaren model yelpazesinin Premium segmentte iddialı bir modeli haline gelen Touareg’in bir milyonuncu üretimini “ONE Million” olarak adlandırdığı özel bir versiyonla kutluyor. Yeni gövde rengi ve farklı jant seçenekleri ile Avrupa’da satışa sunulan bu özel modelin dış tasarımında yer alan önemli detaylardan bir diğeri de karartılmış arka stop grubu oluyor. Touareg “ONE Million”da, özel seri isminin, marşpiyenin yanı sıra, iki kapı ortasında yer alan B-sütunu üzerine de işlenerek özellikle belirginleştirildiği dikkat çekiyor. Özel versiyon, krom kaplı dış aynalar ve siyah renkli dekor öğelerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı R Line dış gövde paketi ile tercih edilebiliyor.