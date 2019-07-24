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Bir milyon lego kullanılarak yapıldı! Rusya'da ziyaretçilere sunuldu

Bir milyon lego kullanılarak üretilen ve içinde motoru da bulunan araç Moskova'da ziyarete sunuldu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:57
Bir milyon lego kullanılarak yapıldı! Rusya'da ziyaretçilere sunuldu

Moskova Gorky Park'daki lego sarayında sergilenen Bugatti Chiron, 13 bin 400 saatlik çalışmayla 1 milyon legodan yapıldı. Ağırlığı 1,5 ton olan aracın tamamı ise lego değil. Aracın altında bir çift akü bulunan çelik şase ve birkaç tane 3D basılmış vitesler bulunuyor. Jantlarında ise gerçek Bugatti lastikleri kullanıldı. Motorları plastikten olan araç saatte 21 kilometre hız yapabiliyor.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:57
  1. Ahmet Kesnik

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