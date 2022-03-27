Bir Mevlüt Çavuoğlu klasiği! Türkiye’yi küstah sorularla yerden yere vurmaya kalktı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşının 31. gününde Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu'na katıldı.

Mevlüt Çavuşoğlu, programda ABD'li sunucu Hadley Gamble'in sorularını yanıtlamak üzere kamera karşısına geçti.

Daha önce de manipülatif hareketleriyle dikkat çeken CNBC sunucusu Hadley Gamble, yine skandal bir harekete imza attı.

Küstah tavırlarıyla sergileyen sunucu, Bakan Çavuşoğlu'nun cümlesini yarıda kesti.

Manipülatör tavırlara fırsat vermeyen Bakan Çavuşoğlu, Gamble'a tepki göstererek, "Siz mülteci krizinden bahsettiniz ama şu an sorunuza cevap fırsatı vermiyorsunuz." dedi.

"Yasadışı hiçbir faaliyete izin vermeyiz"

Hadley Gamble'ın araya girmesiyle Çavuşoğlu, tepki göstererek, "Ben sizin sorunuza cevap verdim, hiçbir yasadışı faaliyete izin vermeyeceğiz dedim, çok açık ve net bir cevap. Eğer Rus oligarklar benim ülkemi ziyaret ederlerse ben prensip olarak yaptırımlara katılmadığım için, o yüzden bir Rus vatandaşı gelebilir. Şu anda da Rus turistler geliyor. Yasalsa istediklerini yapabilirler, uluslararası hukuka aykırı ise o zaman iş başka." dedi.

Müzakere meselesi

Rusya-Ukrayna müzakerelerine değinen Çavuşoğlu,"Eğer görüşmek isterlerse ve herhangi bir ateşkes girişimini imzalamak isterlerse böyle bir olasılık olabilir ama biraz daha olgunlaşması lazım, Belarus kulvarında da. İki tarafın detaylarını onların vermesi gerekir. Neden olmasın. Önce bakanları sonra devlet başkanlarını bir araya getirebiliriz. Donbas da Kırım da çok önemli meseleler. Kolay da değil. Savaş bir yandan devam ederken, bunun yapılması çok zor" diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomi politikası

Türkiye'nin ekonomi politikası hakkındaki soru üzerine Çavuşoğlu, "Sanırım ülkemi eleştirmekten, ülkemin ekonomisini hedef almaktan zevk alıyorsunuz. Son 20 yıla bakalım. 18 yıl önce 3 bin dolardı kişi başı milli gelir, şimdiyse 10 bin dolar. Kişi başı milli gelir açısından ilk 20 ekonomi arasındayız. Her ülke, bölge ekonomik krizlerle karşılaşabilir. Türkiye büyümeye, Türk ekonomisi çok daha iyi hale gelmeye devam ediyor." dedi.