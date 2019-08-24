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Bir market çalışanın kadın iş arkadaşına saldırdığı anlar kamerada

Beylikdüzü’nde bir market çalışanı, kadın iş arkadaşının boğazını sıkıp yere attı, ardından da tekmeleyerek darp etti.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:26
Bir market çalışanın kadın iş arkadaşına saldırdığı anlar kamerada

Beylikdüzü’nde bir market çalışanı, kadın iş arkadaşının boğazını sıkıp yere attı, ardından da tekmeleyerek darp etti. Şüphelinin iş arkadaşını darp ettiği o anlar ise saniye saniye işyeri kamerasına yansıdı.


Olay, Beylikdüzü’nde bulunan bir markette 7 Temmuz günü saat 11.30 sıralarında yaşandı. Bir market çalışanı ile aynı markette çalışan Azime T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Azime T. aynı markette çalışan erkek tarafından saldırıya uğradı. Azime T’nin boğazını sıkıp yere atan saldırgan, yerde de tekmeleyerek darp etti. Yaşanan olayın ardından Azime T’nin şikayetçi olması üzerine çalışma arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırganın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenilirken, yaşanan o anlar ise marketteki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin çalışma arkadaşının boğazını sıkıp yere attığı ve tekmelediği görülüyor.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:26
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