  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Almanya'dan kötü haber
Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Yüzde 60'a ulaştı!
MSB: 1 terörist öldürüldü
2 No’lu Baro’da bayrak değişimi
Ekonomi Bir kripto para vurgunu daha! 500 milyon lira ile sırra kadem bastı
Ekonomi

Bir kripto para vurgunu daha! 500 milyon lira ile sırra kadem bastı

"Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçe ile başlayan ve kripto para borsasında faaliyet gösteren Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 400 bine yakın kişiyi dolandırıp 2 milyar dolarlık vurgun yaparak yurt dışına kaçmasıyla devam eden Bitcoin dolandırıcılığı bitmek bilmiyor...

Yeniakit Publisher
2021-07-09 10:33:00 - 2021-07-09 11:14:40
Bir kripto para vurgunu daha! 500 milyon lira ile sırra kadem bastı

Bitcoin dolandırıcılarına bir yenisi daha Aydın'da eklendi. Nazilli ilçesinde üniversiteyi bitirdikten sonra yatırım danışmanlığı ofisi açan Ahmet Y., yurt dışı merkezli bir şirketin yatırım uzmanı olarak kendisini çevresine tanıttı.

'Üretim yapıyoruz' dedi

Ahmet Y., tanıştığı kişilere bağlı olduğu şirketin Bitcoin makineleri ürettiğini, Bitcoin üreterek yüksek kazanç elde edileceği vaadinde bulundu.

Yeni Asır'dan Kazım Yörükce'nin haberine göre sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Nazilli'nin önde gelen isimlerinin de bu işe yatırım yaptıkları söylemlerinde bulunan Ahmet Y., bu yolla güven sağladığı kişilerden para toplamaya başladı.

Vurgunlar "Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçe ile başlamıştı.

Aydın'ın yanı sıra ailesinin yaşadığı Bursa ve farklı illerden de vatandaşlardan para toplayan Ahmet Y., yaklaşık 500 milyon lira ile ortadan kayboldu. Nazilli ilçesinde Bitcoin mağduru 80 kişi 25 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla Nazilli Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kocasolak

Dolandırıcılık artık bir SEKTÖR oldu galiba. Birisi bitmeden diğeri başlıyor.
  • Yanıtla

Mardinli hoca

Hükümet bu kripto paralar yasaklamalı.Çünkü kriptocularin hedefleri milletin parası çalmaktır.Bu vurgunları durdurması hükümete düşer.Bu kriptocular bir bir kaçacak lar.Bunu söyliyorum göreceğiz.Çünkü kriptocular gözleri milletin parasindadil kandiracaklari .Yöntemdir bu yöntemle milletin parasını birer birer parayı alıp kaçıyorlar.Kripto hayaldir kandirmadir oyundur
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay