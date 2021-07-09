Bir kripto para vurgunu daha! 500 milyon lira ile sırra kadem bastı

Bitcoin dolandırıcılarına bir yenisi daha Aydın'da eklendi. Nazilli ilçesinde üniversiteyi bitirdikten sonra yatırım danışmanlığı ofisi açan Ahmet Y., yurt dışı merkezli bir şirketin yatırım uzmanı olarak kendisini çevresine tanıttı.

'Üretim yapıyoruz' dedi

Ahmet Y., tanıştığı kişilere bağlı olduğu şirketin Bitcoin makineleri ürettiğini, Bitcoin üreterek yüksek kazanç elde edileceği vaadinde bulundu.

Yeni Asır'dan Kazım Yörükce'nin haberine göre sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Nazilli'nin önde gelen isimlerinin de bu işe yatırım yaptıkları söylemlerinde bulunan Ahmet Y., bu yolla güven sağladığı kişilerden para toplamaya başladı.

Vurgunlar "Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçe ile başlamıştı.

Aydın'ın yanı sıra ailesinin yaşadığı Bursa ve farklı illerden de vatandaşlardan para toplayan Ahmet Y., yaklaşık 500 milyon lira ile ortadan kayboldu. Nazilli ilçesinde Bitcoin mağduru 80 kişi 25 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla Nazilli Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.