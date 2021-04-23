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Ekonomi Bir kripto para borsası daha işlemleri kapattı!
Ekonomi

Bir kripto para borsası daha işlemleri kapattı!

Thodex'in ardından Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası iflasın eşiğinde olduğunu belirterek faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 20:58:00 -
Bir kripto para borsası daha işlemleri kapattı!

Kripto para borsası Thodex'in kapanmasının ardından kripto para borsasından başka bir kapanma haberi daha geldi.

Vebitcoin şirketi finansal olarak zor durumda olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlyacağız." denildi.

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Yorumlar

diyarbakırlı

Çok para kazanmak iştihasına sahip insanların böylesine girdaplara kapılması kadar doğal ne olabilir ki. Ama emin olalım ki böyle bir durum eninde sonunda paranın doğru yerini bulacağını, ve yerinin de helal ekonomi ticareti olacaktır.
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aka

sıradaki bit gelsin. neydi canım seni ismin? abi bit... tamam anladık da ne bit... baya bit abi...
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