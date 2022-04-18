Bir kötü haber de kömür fiyatlarından! Rekor zam geliyor
Ekonomik analiz şirketi FocusEconomics, kömür fiyatlarına yüzde 27 civarında bir zam beklendiğini duyurdu.
Kömür fiyatları artacak. Ekonomik analiz şirketi FocusEconomics Rus kömürüne ambargo gelmesinden ötürü kömür fiyat beklentisini %27 artırdı.
FocusEconomics, 2022 yılı için Pasifik havzası için kömür fiyatları beklentisini %27 artırdı.
Ekonomik analiz şirketi FocusEconomics, bu yıl için Pasifik havzası gösterge kömür fiyat beklentisini önceki tahmine göre 46 dolar yükselterek ortalama 240 dolar/ton olmasını bekliyor. Şirket, Avrupa'nın Rus kömürünü ikame etmek istediği bir dönemde kömürün fiyatları tahminini %27 yükseltmiş oldu.
2023 yılı için beklenti ise %16 yükseltilerek ortalama 140,20 dolar/ton olması öngörülüyor.
Global Coal Newcastle kömür endeksi bu yıl şimdiye kadar ortalama 266 dolar/tondan işlem gördü.