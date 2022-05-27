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Medya Bir konunun b..u ancak bu kadar çıkarılabilir!
Medya

Bir konunun b..u ancak bu kadar çıkarılabilir!

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, canı sıkılanın ortaya cumhurbaşkanı adayı attığı muhalefeti fena ti'ye aldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-27 11:19:00 -
Bir konunun b..u ancak bu kadar çıkarılabilir!

 

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, canı sıkılanın ortaya cumhurbaşkanı adayı attığı muhalefeti fena ti'ye aldı. "Bakalım sıra ne zaman Bülent Ersoy'a gelecek?" diye soran Ardıç, "Gelebilir, çünkü Zeki Müren'e gelmişti" ifadelerini kullanıp şunları kaydetti:

"Bir konunun suyu nasıl çıkarılır?

Başka bir kelime kullanmamak için "suyu" dedim.

İşte böyle: Canı sıkılan ortaya cumhurbaşkanı adayı atıyor...

Kimsenin ciddiye almayacağını biliyorlar, çünkü en başta kendileri de ciddiye almıyorlar.

Öyleyse bu saçmalığı niçin yapıyorlar?

Niçin "abesle iştigal" ediyorlar?

Arkadaşlarının reklamını yapmak için.

Ferhan Şensoy merhumun çok sevdiği "Çarşamba ağzıyla" soralım:

Olii olii de n'oolii?

Bilmem. Belki kendilerini de "önemli adam" sırasına sokmak istiyorlardır.

"Kingmaker!"...

İlber Ortaylı ismi bile ortaya atıldı.

Şimdi de bir emekli memur önermiş:

Cumhurbaşkanı adayı Abdüllatif Şener!

Ankara'da bir pastanede toplanıp karar kılmışlar.

"Kesin kazanır" fikrinde olanlar varmış...

Her kesimden oy alırmış...

Bakalım sıra ne zaman Bülent Ersoy'a gelecek?

Gelebilir, çünkü Zeki Müren'e gelmişti.

Ben oy vermem ama Cihangir sandıklarından tulum çıkarabilir.

O bir radikal..."

 

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