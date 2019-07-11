Bir kişi daha traktörün altında kalarak can verdi

Uşak’ta kullandığı traktöründe devrilmesi sonucu altında kalan 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Karakuyu köyünde meydana geldi. Yücel Karataş (64) idaresindeki 64 ED 228 plakalı traktör sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü Karataş devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karataş’ın öldüğünü belirledi. Karataş’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.