Bitkiler fotosentez yaparak insan için gerekli oksijeni üretirler. Bitkiler doğadaki karbondioksiti tüketerek havayı insanlar için daha temiz hale getirirler. Bitkiler havanın temizlenmesini sağlayarak insan sağlığını desteklerler.

Bitkilerin bize ne gibi faydaları var?

Uyarıcı etkisi ile kan dolaşımını hızlandırır ve vücuda kuvvet ve dinçlik verir. Göğüs açıcı ve rahatlatıcı etkisi astım hastaları için yararlıdır. Dişleri beyazlatır ve güçlendirir. Sinir sistemi üzerinde etkilidir: Sakinlik verir, çok sinirli ve gerginlik içinde olanlara faydalıdır.

Bitkilerin insan hayatındaki yeri ve önemi

Fotosentez yaparak yaşamamızı sağlar.

Bazı hayvanların barınağıdır. Örneğin kuşlar ağaçlarda yaşar.

Arıların bal üretmesini sağlar.

Çeşitli meyveler verir.

Onlardan birçok eşya yapılır.

İnsana huzur verir.

Bir kez ekip yıllarca faydalanabileceğiniz 5 çok yıllık bitki

Bir Kez Ekip Yıllarca Faydalanabileceğiniz Çok Yıllık Bitkiler

1. Lavanta

Lavanta Nasıl Yetiştirilir?

Lavanta bitkisini iyi drene edilmiş toprağa (hava ve su geçişi sağlıklı olan toprak) ekin. Toprağın aşırı nemli olması bitkiye zarar verir. Bu nedenle sulamadan önce toprağın kurumasına izin verin.

Lavanta Nasıl Hasat Edilir?

Lavanta için en iyi hasat zamanı, tomurcuklar oluştuktan sonra çiçekler tamamen açılmadan önceki zamandır. Bu, bitkilerden en uygun rengi ve kokuyu almanızı sağlar.

Lavantayı sapından tutun ve tabana yakın yerden keskin bir makasla kesin. Birkaç sap lavantayı demet haline getirerek bağlayın ve doğrudan güneş ışığı almayan, kuru ve sıcak bir yere baş aşağı asın.

Yaklaşık 2-4 hafta sonra lavantalar kullanıma hazır olacaktır. Çiçekleri ve yaprakları hafifçe hava geçirmez bir kavanozun içine sallayarak dökün.

Lavanta Nasıl Kullanılır?

Taze veya kurutulmuş lavanta, ev yapımı dondurma, ekmek ve salata dahil olmak üzere çeşitli yemeklerde canlı ve lezzetli bir garnitür olarak kullanılabilir.

Kurutulmuş lavantaları hava geçiren kumaş keselere koyun ve uyku kalitesini artırmak için yastığınızın altına yerleştirin.

Lavanta, nane yağı ve suyu bir sprey şişesinde karıştırarak hoş kokulu bir oda spreyi hazırlayabilirsiniz.

2. Biberiye

Biberiye olgunlaştıktan sonra haftada bir kez kesin ve taze kesilmiş bitkiyi hemen kullanın. Bir seferde 5-7 cm kadar kesmek, sağlıklı yeniden büyümeyi sağlamaya yardımcı olacaktır.

Biberiyeyi kurutmak istiyorsanız, çiçeklenmeye başlayana kadar bekleyin ve yukarıda bahsettiğimiz lavanta kurutma yöntemi ile aynı yöntemi kullanın.

Biberiye Nasıl Kullanılır?

Biberiyenin infüzyon yöntemi ile elde edilen yağı, patates veya fırınlanmış sebzeler üzerine serpildiğinde lezzetlidir. Yağ şişenize birkaç sap biberiye ekleyin ve bırakın.

Bilişsel performansınızı ve odaklanmanızı artırmak için biberiye çayı tüketin.

Biberiyenin faydaları nelerdir?

Sindirim sistemine iyi gelir.

Kanserin gelişmesini engeller.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Güçlü bir iltihap önleyicidir.

Sinir sistemine koruma sağlar.

İdrar söktürücüdür.

3. Adaçayı

Adaçayı Nasıl Yetiştirilir?

Adaçayı, genç filizler iyi drene olmuş ve tam güneş alan toprağa ekildiğinde oldukça verimli olan bir bitkidir. Toprağı sürekli nemli tutmalı, ancak suyun birikmesine izin vermemelisiniz.

Üretimi ve lezzeti arttırmak için her baharda kalın, odunsu sapları budayın.

Adaçayı Nasıl Hasat Edilir?

İlk büyüme mevsiminde, bitkinin birkaç santimini yaprakların buluştuğu noktanın hemen üzerinde kırparak hafifçe hasat edin. Yaprakları, kurutmak için düz bir yüzeye serdiğiniz örtünün üstüne yerleştirin.

Adaçayı Nasıl Kullanılır?

Adaçayı, herhangi bir et yemeğine, özellikle kümes hayvanlarına harika bir lezzet katar.

Yapraklar ve dallar genellikle harika koku, doku ve renk sağladıkları çelenk ve potpuri yapımı gibi festival etkinliklerinde kullanılır.

Adaçayı yapraklarını, evinizin havasını bakterilerden arındırmak ve temizlemek için kullanabilirsiniz.

4. Papatya

Papatya Nasıl Yetiştirilir?

Papatya sadece çok faydalı değil, aynı zamanda bahçenize renk katacak bitkidir. Neşeli beyaz ve sarı çiçekleri, geleneksel yeşil bitki grubunuzu renklendirmek için harika bir seçimdir.

Papatya için en iyi yetişme ortamı tam güneş alan kuru topraktır. Yetiştikten sonra inanılmaz dayanıklıdır ve sadece uzun süreli kuraklık dönemlerinde sulanması gerekir.

Papatya Nasıl Hasat Edilir?

Diğer bitkilerin aksine, yaprakları yerine papatyanın çiçeklerini hasat edeceksiniz. Çiçeklerin beyaz yaprakları ve sarı merkezleri canlıyken bir makas kullanarak gövdelerinden ayırın.

Çiçekleri en az iki hafta boyunca kuruması için büyük bir kağıt torba içinde saklayın.

Papatya Nasıl Kullanılır?

Bir bardak suya bir avuç ezilmiş papatya ekleyin ve kaynatın. 5 dakika pişirin ve süzün. Uykusuzluğu gidermeye yardımcı olabilecek rahatlayıcı bir çay elde etmek için bal ekleyin ve yatmadan önce için.

Papatya Mevsimi Hangi Ay? Ekim, Kasım ayında ve kışın papatya olur mu?

Papatya ülkemize özgü bir çiçektir. Ana vatanı Türkiye’dir. Bu bitki, ilkbahardan haziran ayının sonuna kadar çiçek açar. Boyu ortalama 25 cm’dir.

Papatya faydaları

Ağrı azaltıcı etkisi olduğu görülen Mayıs papatyası, enfeksiyonu vücuttan atmada yardımcı oluyor. Bağırsak hareketlerini artıran ve idrar söktürücü etkisi bulunan papatya, yatıştırıcı özelliği olduğu için özellikle uykusuzluk problemi olan kişilerde, gece yatmadan önce 1 fincan içilmesi tavsiye ediliyor.

5. Kekik

Kekik Nasıl Yetiştirilir?

Çoğu bitkide olduğu gibi, kekik bakımı söz konusu olduğunda az bir ilgi yeterli olacaktır.

Sıcak havalarda tam güneş ile gelişir ve toprak kuruduğunda tek ihtiyacı tam sulamadır.

Tohumdan başlamak genellikle zordur, bu nedenle en iyi sonuçlar için küçük bir kekik bitkisi dikmek en iyisidir.

Kekik Nasıl Hasat Edilir?

Kekik dalları, bitki çiçeklenmeden hemen önce veya büyüme mevsimi boyunca herhangi bir zamanda hasat edilebilir ve kullanılabilir. Daha sonra kullanılmak üzere hava geçirmez bir kapta kurutulabilir veya dondurulabilir.

Düzenli budama, bitkinin daha fazla büyümesini ve yuvarlak bir şekle sahip olmasını teşvik eder. Toplu hasattan sonra en az 12,5 cm büyümeye bırakın.

Kekik Nasıl Kullanılır?

Kekik, çeşitli tuzlu yemeklerde mantar, patlıcan, domates, balık, tavuk ve kızarmış patates ile son derece iyi eşleşir.

Kekik, elma sirkesi ve bal ile hazırlanacak karışım, sağlıklı saç büyümesini teşvik ederken kafa derisi kuruluğunu gidermek için mükemmeldir.

Ender olarak görülüyor! Halfeti, Yeşil Gül bitkisi nedir? Yeşil gül nerede yetişiyor

'Karagül diyarı' Halfeti 'yeşil gül' ile de anılmak istiyor

Dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen, kendine özgü rengi ve kokusu bulunan tescilli karagülün yanı sıra ilçede son dönemde adından söz ettiren yeşil gülün de ön plana çıkması için çalışmalar yapılıyor.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 9 yıl önce "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin "saklı cenneti" olarak nitelendiriliyor.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği ilçe, endemik bitki çeşitlerine de ev sahipliği yapıyor.

Kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan karagül ile meşhur olan ilçe, bölgede ender görülen yeşil gül ile de dikkati çekiyor.

Halfeti İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla çoğaltılmaya çalışılan yeşil gülün ilçe turizmine ve ekonomisine katkıda bulunması hedefleniyor.

"Karagülden çok farklı"

Halfeti İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akan Akmeşe, AA muhabirine, bölgenin simgesi olan karagülden sonra yeşil gülün de hem üretim hem tanıtım faaliyetlerine ağırlık verdiklerini söyledi.

Yeşil gül üretiminin ilçede geniş bir alana yayılmasını sağlamak için kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Akmeşe, "Yeşil gül sadece bizim bölgede yetişiyor. Genlerini ve gülümüzü koruma altına aldık. Bilimsel çalışmalar yapılması için de uygun zemin oluşturduk." dedi.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali İkinci ise güllerin taç yaprakları nedeniyle farklı renklerde gözüktüğünü, yeşil gülün karagülden oldukça farklılık gösterdiğini dile getirdi.

Yeşil gülün çanak yaprakları ve organlarıyla tamamen bir bütün halinde olduğunu ifade eden İkinci, şunları aktardı:

"Yeşil gül, 2,5 ila 5 santimetre çapında bir golf topu büyüklüğünde olan bir çiçek meydana getiriyor. Çiçekler küçükken mızrak ucu şeklinde sivri uçlu olarak gelişiyor. Hiçbir zaman yaprağını dökmeyen bir bitkidir. Yetiştiriciliği diğer güller gibi güneş gören kumlu topraklarda yapılıyor. Organik gübresi bol topraklarda iyi şekilde yetiştirilmektedir. Yeşil gül, ülkemizin bir genetik zenginliğidir ve şu an tam koruma altındadır. İleride bu gülün çoğaltılmasıyla hem maddi olarak hem de turizm anlamında ülkemize döviz kazandırılacağını düşünüyoruz."

"Diğer güller gibi değil, kokusu bulunmuyor"

İlçede hem karagül hem de yeşil gül üretimi yapan ziraat mühendisi Sabri Tutuş da yeşil gülün yaklaşık 4 yıldır koruma altında olduğunu, serada bu bitkiyi yetiştirdiğini anlattı.

Yeşil gülün diğer güller gibi kesme çiçekçiliğe uygun olmadığını belirten Tutuş, "Peyzaj olarak farklı bir yapısı var. Morfolojik olarak diğer güllerden biraz daha farklı, tomurcuk halindeyken daha belirgin bir gül yapısı var daha sonrasında tam açtığı zaman biraz daha gül görünümü ve özelliğini yitiriyor. Diğer güller gibi değil, kokusu bulunmuyor diğer güllere göre çiçek tabakası da farklıdır. Tohum tutmuyor çelikle çoğaltım işlemi yapıyoruz." diye konuştu.

Tutuş, şu anda tescilli olarak karagülün lokum, dondurma ve kolonyasını ürettiklerini, yeşil gül için alternatif ürün üretimi arayışında olduklarını sözlerine ekledi.

Şifalı Bitkiler: Her derde deva en faydalı bitkiler

Zerdeçal.

Adaçayı

Çörek Otu.

Hünnap.

Kudret Narı

Sarımsak.

Bilinmeyen şifalı bitkiler nelerdir?

İyileştirici etkisi hafife alınmış muhteşem şifalı bitkiler

Kasıkotu. Agrimony ya da Agrimonia

Yonca. Bildiğimiz kalp şeklinde üç yaprağı olan

Anason. Maydonozgillerden olan bitkinin Latince adı; Pimpinella anisum

Kakule. Bu da zencefilgiller ailesinden

Kedinanesi

Meyan

Kızıl Yonca

Kişniş

En Karlı tıbbi aromatik bitkiler

Tıbbi ve aromatik bitki sınıfına giren çörek otu, lavanta, defne, trüf mantarı, adaçayı, sarı kantaron, sumak, kekik gibi çeşitler arasından yatırım maliyeti bütçenize uyanlardan bazılarını seçip, işinizin patronu olabilirsiniz.

Hangi bitki daha karlı?

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