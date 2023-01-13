Bir kez daha rezil oldular! Murat Ongun'u dilekçeler yalanladı

İBB Başkanı İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla ilgili yargılama sürecinde kamuoyunu yanıltmak için gerçek olmayan ifadelerden biri de Murat Ongun’dan geldi. Ongun, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın davanın ilk hakimi ile ilgili 3 kez reddi hakim talebinde bulunulduğuna ilişkin sözlerinin doğru olmadığını iddia etti ancak, İmamoğlu'nun davasıyla ilgili verilen avukat dilekçeleri Ongun'un bu sözlerini çürüttü.

3 DİLEKÇE VERİLDİ

İmamoğlu'nun avukat Kemal Polat'ın dosyaya sunduğu 3 dilekçe gerçeği gün yüzüne çıkardı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarından Kemal Polat imzalı 29 Mart 2022’de verilen dilekçeyle ilk kez reddi hakim talebinde bulunuldu.

İŞTE İLK DİLEKÇE

Dilekçede, "Adalete olan güvenin zedelenmemesi ve yargılamanın daha sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi adına, silahların eşitliği ve adil yargılama ilkesini ihlal eden, tarafsızlığı konusunda şüphe oluşan Sayın Hakim Hüseyin Zengin’in CMK 24/1 kapsamında reddi talebimizin kabulünün karar verilmesine, bu konuda karar verilinceye kadar hiçbir usuli işlemin yapılmaması" ifadelerine yer verildi.

Bu dilekçeyi değerlendiren ilgili mahkeme, reddi hakim talebinin reddine karar verdi.

RED KARARI ÜZERİNE İKİNCİ DİLEKÇEYİ VERDİLER!

Bunun üzerine avukat Polat, 19 Nisan 2022 tarihinde reddi hakim talebinin reddedilmesi kararının tekrar görüşülmesi için itiraz dilekçesi verdi.

Dosyaya sunulan ikinci dilekçede, "Tarafsızlığı konusunda şüphe oluşan Sayın Hakim Hüseyin Zengin’in reddi talebimizin kabulüne karar verilmesi" talebinde bulunuldu.

İtiraz dilekçesi üzerine ilgili mahkeme, konunun değerlendirilip karara bağlandığından yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

BU DA ÜÇÜNCÜ DİLEKÇE!

Hakimin reddinde ısrarcı olan avukat Kemal Polat 3. Dilekçesini 21 Nisan 2022’de mahkemeye sunarak, karara bir kez daha itiraz etti. Bu dilekçede Polat, "Reddi hakim talebimizin reddi hakkındaki itirazımızın değerlendirilmesi" talebinde bulundu.