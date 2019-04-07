Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı Kemalist bir sosyal medya kullanıcısı, yaptığı skandal paylaşımlarla Müslümanları hedef aldı. Yerel seçimlerde, yapılan usulsüzlükleri görmezden gelen Meryem Ayyıldız adlı şahıs, "Solcusu, komünisti, ateisti, Müslümanlar çalmasın diye nöbet bekliyor' ifadelerini içeren bir paylaşım yaparak büyük tepki çekti.

Sosyal medyada sürekli Müslümanları hedef alan sözler sarfeden Meryem Ayyıldız adlı şahıs, yerel seçimlere ilişkin tepki çeken bir paylaşım yaptı. Ayyıldız, paylaşımında yerel seçimlerde Müslümanların oy çalabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Komünist kelimesini bile doğru yazamayarak dil bilgisi cehaleti ortaya koyan Kemaist Ayyıldız'a sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepki çeken paylaşımı: Paylaşıma gelen tepkiler

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