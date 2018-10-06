Bir kayıp haberi de Gümüşhane'den geldi

Gümüşhane'de zihinsel engelli 23 yaşındaki bir genç kızdan 2 gündür haber alınamıyor.

En son 5 ekim tarihinde görülen engelli Merve Yılmaz'dan o günden bu yana ailesi ve yakınları haber alamıyor.

Ailesi polise kayıp başvurusunda bulunurken, genç kızın üzerinde kırmızı bir sweatshirt, mavi kot pantolon ve siyah-kırmızı renkli spor ayakkabı olduğu belirtildi.

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Merve Yılmaz'ın bulunması için çalışmalarına devam ederken, genç kızın fotoğrafı sosyal medyada paylaşılarak vatandaşlardan da yardım istendi.



