Bir kayıp haberi de Gümüşhane'den geldi
Gümüşhane'de 2 gündür haber alınamayan engelli 23 yaşındaki Yılmaz'ın ailesinin kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışması devam ediyor.06 Ekim 2018 Cumartesi 15:46
Gümüşhane'de zihinsel engelli 23 yaşındaki bir genç kızdan 2 gündür haber alınamıyor.
En son 5 ekim tarihinde görülen engelli Merve Yılmaz'dan o günden bu yana ailesi ve yakınları haber alamıyor.
Ailesi polise kayıp başvurusunda bulunurken, genç kızın üzerinde kırmızı bir sweatshirt, mavi kot pantolon ve siyah-kırmızı renkli spor ayakkabı olduğu belirtildi.
Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Merve Yılmaz'ın bulunması için çalışmalarına devam ederken, genç kızın fotoğrafı sosyal medyada paylaşılarak vatandaşlardan da yardım istendi.
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