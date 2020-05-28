Bir kanalla anlaştı mı? Buket Aydın'dan flaş açıklama

Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rica ediyorum ağzımdan kurum ismi çıkmadan bir yerle anlaşmışım gibi haberler yapmayın." ifadelerini kullandı.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Rica ediyorum ağzımdan kurum ismi çıkmadan bir yerle anlaşmışım gibi haberler yapmayın. Çünkü ne yazık ki siz böyle yapınca o kurumlarda sadece yazan çizen ve 'herhangi bir yönetim görevi olmayan' şahıslar gündeme gelmeyi özledikleri için benimle alakalı paylaşımlar yapıyor."