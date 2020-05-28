  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya

Bir kanalla anlaştı mı? Buket Aydın'dan flaş açıklama

Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rica ediyorum ağzımdan kurum ismi çıkmadan bir yerle anlaşmışım gibi haberler yapmayın." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 20:15:00 -
Bir kanalla anlaştı mı? Buket Aydın'dan flaş açıklama

Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rica ediyorum ağzımdan kurum ismi çıkmadan bir yerle anlaşmışım gibi haberler yapmayın." ifadelerini kullandı.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Rica ediyorum ağzımdan kurum ismi çıkmadan bir yerle anlaşmışım gibi haberler yapmayın. Çünkü ne yazık ki siz böyle yapınca o kurumlarda sadece yazan çizen ve 'herhangi bir yönetim görevi olmayan' şahıslar gündeme gelmeyi özledikleri için benimle alakalı paylaşımlar yapıyor."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı