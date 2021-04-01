Bir işçi krizi de CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde!

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Bakırköy Belediyesi'nin Disk Genel İş Sendikası'na bağlı işçileri CHP'li Başkan Bülent Kerimoğlu'nu protesto etti. Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda buluşan işçiler, CHP'li Kerimoğlu tarafından gasp edilen haklarını geri istedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndan belediye binası önüne yürüyen gruptakiler, burada CHP'li Başkan Bülent Kerimoğlu'na, "Bin 100 belediye emekçisi olarak tek isteğimiz, kurallı, güvenceli ve toplu sözleşmeli çalışmaktır." diye seslendi.

Günlük yemek parası 5 liraya düşürüldü

Yeni Akit'e konuşan temizlik işçilerinden Erdal Kaya, "Bakırköy Belediyesi'nde işçilerin günlük 17 liralık yemek parasını 5 liraya indirdiler. 6 ay önce Disk Genel İş Sendikası tarafından yemek paralarımızın arttırmaları için bir basın açıklaması yapıldı. Bu eyleme katıldığım için işten çıkartıldım. Gerekçe olarak 'Pandemi sürecinde iş arkadaşlarının hayatını tehlikeye atmak' suçunu işlediğimi gösterdiler. 6 aydır işsizim. Sayın Bülent Kerimoğlu'ndan haksız yere çıkartıldığım işimi geri istiyorum." dedi.

'Maaşımı düşürmek için önüme koydukları belgeyi imzalamayınca işten çıkartıldım'

Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi'nde çalıştığını belirten Oğuz Akar ise "Yasal hakkımız olan maaşımızda, yasal olmayan bir şekilde ücret düşüklüğü yaptılar. Ücret düşürmeyi gerçekleştirebilmek için beni bir evrak imzalamaya zorladılar. Önüme konulan evrağı imzalamadığım için işten çıkartıldım. Ben pandemi sürecinde hukuksuzca işten atılmış bir sağlık çalışanıyım." diye konuştu.

'Eşit işe eşit ücret' bahanesi ile maaşlar düşürüldü

Disk Genel-İş 2 No'lu Şubesi tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Mahkeme itirazı ile toplu sözleşme imzalanmaması yetmezmiş gibi 'Kısa çalışma ödeneği' ile esnek çalışma, 'Eşit işe eşit ücret' söylemi ile maaş düşürme, 'Yemek parasını' 5 liraya indirme, hakkını arayan işçileri tehdit etme, ücretsiz izin ile işten çıkarma ve sendikadan istifa baskısı ile zorla evrak imzalatma yapılmıştır. Hali hazırda çalışma şartlarının zorluğu, iş kıyafetleri ve soyunma yerlerinin olmaması, iş yükü, iş güvenliği, kuralsız, güvencesiz ve toplu sözleşmesiz çalışma durumları ile ilgili büyük sorunlar yaşayan işçilerin sorunları, bu yapılan olumsuz uygulamalarla daha da büyütmüştür."

Belediye toplu iş sözleşmesinden kaçıyor

Bakırköy Belediyesi'nin yöneticileri 2018 Nisan ayından bu yana, sırasıyla BYUAŞ, MAKRİKÖY ve BAK-PER olarak şirket değişikliğine gitti. DİSK Genel-İş Sendikası, yapılan şirket değişikliğine karşı, Çalışma Bakanlığı'ndan yetki tespiti aldı. Alınan yetki tespitlerine itiraz eden belediye yönetimi ise toplu sözleşme yapmamak için süreci uzattı. 24 Mart 2021 Çarşamba günü Disk Genel-İş ile Bakırköy Belediyesi arasındaki mahkeme CHP'li Belediye'nin itirazı yeniden ertelendi.