Bir ilk! 200 yıllık çocuk mumyaları böyle incelenecek

Sicilya'da 200 yıllık mumyalanmış çocukların ilk defa ileri teknoloji metotları kullanılarak ölümlerinin nedenleri araştırılacak. Bu, adanın ünlü yer altı mezarlığı Capuchin'de gömülü mumyalanmış çocuklar üzerinde yapılan ilk kapsamlı çalışma özelliği taşıyor.

Euronews'e konuşan Steffordshire Üniversitesi'nden Biyoarkeoloji Doçenti Kirsty Squires "Yetişkin mumyalar üzerinde çok sayıda çalışma yapıldı ama çocuklarla ilgili bilmediğimiz daha bir çok şey var" dedi.

Çocukların öldüklerinde kaç yaşında olduklarını, sağlık durumlarını, hastalık belirtilerini ve muhtemel ölüm nedenini daha iyi anlamak istediklerini belirten Squires, bulguların kıyafet ve cenaze eserleri ile birleştirilerek çocukların kimlikleri ve yaşadıkları dönemde halk arasındaki yerini anlamak istediklerini vurguladı.

Söz konusu yer altı mezarlığında mumyalanmış ve iskelet haline getirilmiş bin 284 ceset bulunuyor. Bu mumyaların tarihi 16'ncı yüzyılın sonlarından 20'nci yüzyıl başlarına kadar uzanıyor.

Çocuklar mezarlığa 1787 yılından itibaren defnedilmeye başlanmış fakat yetişkin mumyalar üzerine yapılan derin incelemeler çocuklara uygulanmamıştı.

Nasıl yapılacak?

Araştırma ekibi incelemelerini fiziksel müdahalede bulunmadan yürütecek. Bunun için ağırlıklı olarak X ışınları kullanılacak. 41 mumyanın inceleneceği çalışmada her bir vücuttan 14 adet röntgen alınacak.

Bu röntgenlerle çocukların yaşı, cinsiyeti ve ölüm nedenleri tespit edilmeye çalışılacak.

Mezarlıkta fotoğraf çekilmesine izin olmadığı için proje kapsamında mumyaların çizimini sanatçı Eduardo Hernander yapacak.

Ölüler üzerine çalışma üzerine etik tartışmalar

Ölülerin hakları üzerine tartışmalar uzun yıllardır süren bir konu. Yer altı mezarlarına girerek ölülere tarama yapılması ve özellikle çocuk mumyalarının incelenmesi bazı kesimleri rahatsız edebiliyor. İtirazlar genelde dini düşüncelerden veya tarihi acılardan kaynaklanıyor. Fakat bunu insanların son istirahat mekanlarında rahatsız edilmesi olarak görenler de mevcut. Squires, bu konulara çok dikkat ettiklerini ve otopsi yerine x ışınlarını kullandıklarını vurgulayarak bu yöntemin mumyalara kesinlikle zarar vermediğini belirtti. Squires ayrıca elde edilen görüntülerin sadece akademik makalelerde kullanılacağını ve sosyal medya ya da internet sitesine yüklenmeyeceğini belirtti. Bireylerin kimliklerini tanımlayıcı bir bilginin de açık edilmeyeceğini vurguladı.