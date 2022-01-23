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Gündem Bir ilimizi hortum vurdu
Gündem

Bir ilimizi hortum vurdu

Muğla'da hortum nedeniyle bazı evler zarara gördü.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 14:50:00 -
Bir ilimizi hortum vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saatlerinde kısa süreli hortum oluştu. Hortum, özellikle Kızılağaç Mahallesi'ne bağlı Danacılar Sokak'ta etkili oldu.

Hortum nedeniyle bir evin çatısındaki panel uçtu, binaya giden elektrik teli koptu. Bazı bahçelerde de 10'dan fazla zeytin ağacının dalları kopup, yollara savruldu.

Çevredekiler dalları yoldan kaldırırken, trafik de kesintiye uğradı. Elektrik tellerinin kopması sonucu yaşanan enerji kesintisi ise ekiplerin çalışması ile sona erdi.

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