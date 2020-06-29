Bir ilimizi heyecanlandıran gelişme! Katarlılar Türk takımını satın alıyor

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Zonguldakspor yıllardır yaşadığı maddi-manevi kriz nedeniyle sürekli satıldı-satılacak şeklinde yorumlar ile karşı karşıya kaldı.

Geçtiğimiz yıllarda bazı kurumların talip olduğu iddia edilen Zonguldakspor’a bu kez Katar’da yaşayan 42 yaşındaki Süleyman Taşçı isimli bir iş adamının başını çektiği Katarlı bir grubun talip olduğu iddia edildi.

Katar Kraliyet İş Konseyi Başkanlığı da yapan Zonguldak Devrek doğumlu iş adamı Süleyman Taşçı’nın 3 gün önce Zonguldak’a gelerek Zonguldakspor yönetimi ile bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Taşçı İstanbul’da bir 2’nci Lig takımını almaya niyetlendiği, ancak memleketi olan Zonguldakspor’un daha cazip olduğunu ileri sürerek niyetinin Zonguldakspor’a almak olduğu iddia edildi.

Süleyman Taşçı ve ekibinin önümüzdeki günlerde bir kez daha Zonguldak’a gelerek son bir görüşme yapacağı da belirtildi.

(Pusulagazetesi)