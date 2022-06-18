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Gündem Bir ilimizden daha kötü haber geldi! Buğday tarlası cayır cayır yandı
Gündem

Bir ilimizden daha kötü haber geldi! Buğday tarlası cayır cayır yandı

Son günlerde çok sayıda ilde çıkan buğday tarlalarındaki yangınlara bu kez Mardin'de yaşanan bir olay eklendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 15:51:00 -
Bir ilimizden daha kötü haber geldi! Buğday tarlası cayır cayır yandı

Son 15 günde 6 ilde 337 dönüm buğday tarlasında yangın çıkması provokasyon şüphesini doğurmuştu.

Bu kez kötü haber Mardin'den geldi. Fakat bu kez bilinçli bir olay değil.

Mardin'in Derik ilçesinde bir traktörle birlikte 50 dönüm buğday tarlası yandı.

Olay, Adakent Mahallesi'nde saat 10:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre traktörün egzozundan kaynaklanan yangın sonucunda traktör ile birlikte yaklaşık 50 dönüm buğday tarlası yandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Derik itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

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Yorumlar

Yinalbey

Eline bir tüfek alıp tarlayı beklemeleri çok zor olmasa gerek. Devlet çiftçiye silah bulundurmak için yetki versin. Herkes tarlasını hasat bitene kadar beklesin.

İblisN döleri

İthalatçısı Oh çekiyor,kahrolsun ithalatçı zihniyet
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