Bir ilimizde yerin 2 bin metre altına iniliyor! Beklenen çıkmazsa kuyuların üstüne acilen beton dökülecek

Türkiye için kritik öneme sahip olan doğal kaynaklar son yıllarda daha çok çıkarılmaya başlandı. Bu şehirde 2000 metrelik 7 sondaj çalışması planlanıyor. Olumsuz bir durum yaşanırsa kuyuların üstüne beton dökülecek.

Merhabahaber'de yer alan habere göre, Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke. Bu yüzden son yıllarda doğal kaynakların verimli kullanımı hususunda çeşitli çalışmalara imza atılıyor. Bu çalışmalar Gabar Dağındaki petrol ve Karadeniz'deki doğalgaz olarak sıralanabilir.

Kaynakların çeşitliğini artırmak isteyen yetkililer birçok kuyu sahasını ihaleye çıkardı. Son olarak Adana'da 7 tane sondaj alanının ihaleye çıkarılması buna verilecek örneklerden sadece bir tanesi. Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarih netleşti

Buna göre, Adana'nın Karataş, Ceyhan, İmamoğlu ve Pozantı ilçelerinde muhammen bedelleri 269 bin 398 lira ile 3 milyon 160 bin 659 lira ve alanları 1426,33 hektar ile 4989,10 hektar arasında değişen 7 sahanın açık teklif usulüyle ihalesi yapılacak. İhaleler, 24 Eylül Salı günü 9.30-11.00 saatlerinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. İhaleyi kazanan firmanın sondaj çalışmalarına en kısa sürede başlaması bekleniyor. Sondajlarda beklenen sonuç alınmazsa kuyular betonla kapatılıyor.