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Gündem Bir ilimizde petrol müjdesi! Adım atıldı
Gündem

Bir ilimizde petrol müjdesi! Adım atıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Diyarbakır'daki petrol işletme ruhsatını özel bir şirketten devraldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 11:33:00 -
Bir ilimizde petrol müjdesi! Adım atıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Diyarbakır'da petrol işletme ruhsatı devraldı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü, NV Turkse Perenco'nun Diyarbakır'daki petrol işletme ruhsatını 20 yıl süreyle devraldı.

Karar yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, NV Turkse Perenco'nun Diyarbakır'da sahip olduğu ve tüm kanuni süreleri sona eren petrol işletme ruhsatı 18 Nisan'dan itibaren 20 yıl süreyle TPAO'ya devredildi. (AA)

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