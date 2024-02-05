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Eğitim Bir ilimizde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Eğitim

Bir ilimizde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Yeniakit Publisher
2024-02-05 01:15:00 -
Bir ilimizde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Van'ın Saray ve Özalp ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Yoğun kar yağışı Anadolu'yu etkisi altına almaya devam ediyor. Van'ın Saray ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Saray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim çerçevesindeki tüm okullarımızda eğitime gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Van'ın Özalp ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Özalp Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle; 5 Şubat 2024 Pazartesi günü taşımalı eğitim çerçevesinde tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

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