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Yerel Bir ilimizde hamile ve engelli kamu personellerine 3 gün kar izni!
Yerel

Bir ilimizde hamile ve engelli kamu personellerine 3 gün kar izni!

Kırıkkale'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel için 3 gün idari izin verildiğini açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 22:38:00 -
Bir ilimizde hamile ve engelli kamu personellerine 3 gün kar izni!

Kırıkkale Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel için 3 gün idari izin verildiğini duyurdu.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklama ile olumsuz hava koşulları sebebi ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personellerin 26-28 Ocak 2022 tarihleri arasında izinli sayılacağı belirtildi.

 

3 gün idari izinli sayılacaklar

Açıklamada, "25 Ocak 2022 tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince; olumsuz hava şartları nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden; hamile ve engelli kamu görevlileri 26-28 Ocak 2022 tarihleri arasında 3 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

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