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Yerel Bir ilimizde daha uçuşlara sis engeli! İptal edildi
Yerel

Bir ilimizde daha uçuşlara sis engeli! İptal edildi

Elazığ'da yoğun sis nedeniyle Elazığ-İstanbul ve Elazığ-Ankara arasındaki sabah uçuşları iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 23:21:00 -
Bir ilimizde daha uçuşlara sis engeli! İptal edildi

Elazığ’da yoğun sis nedeniyle 3 Ocak Salı günü yapılacak olan Elazığ-İstanbul ve Elazığ-Ankara arasındaki sabah uçuşları iptal edildi.

Elazığ’da sis etkisini sürdürüyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesinden alınan bilgilere göre yoğun sis nedeniyle Elazığ’dan ve Elazığ’a yapılacak olan bazı uçak seferleri iptal oldu.

Buna göre saat 05.35’te Elazığ’dan yapılacak olan Elazığ-İstanbul (Sabiha Gökçen) uçuşu ile saat 06.05’te Elazığ’dan yapılacak olan Elazığ-Ankara uçuşu iptal oldu.

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