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Yerel Bir ile daha sağanak uyarısı
Yerel

Bir ile daha sağanak uyarısı

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Bir ile daha sağanak uyarısı

Meteoroloji verilerine göre Aydın'da yeni haftada yağışlı hava dalgası beklenirken, özellikle pazartesi günü batı kıyılarında başlayacak sağanak yağışların perşembe günü il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini artıracağı tahmin ediyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan 8-12 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre Aydın'da önümüzdeki günlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. 9 Kasım Pazartesi günü hava sıcaklığının en düşük 6, en yüksek 19 derece olması beklenirken, akşam geç saatlerde kentin batı kıyılarında sağanak yağış görülecek. Sabah saatlerinde ise merkez çevreleri ve kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus etkili olacak. 10 Kasım Salı günü çok bulutlu havanın zamanla parçalı bulutluya dönmesi, sabahın ilk saatlerinde ise sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığının 11, en yüksek sıcaklığının 19 derece olacağı tahmin ediliyor. 11 Kasım Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu havanın etkisini sürdüreceği Aydın'da, kıyı kesimlerde sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde kentin batı ve güney kesimlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği, hava sıcaklığının ise 10 ila 21 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.

 

12 Kasım Perşembe günü ise Aydın genelinde yağışlı hava etkisini artıracak. Meteoroloji tahminlerine göre kıyı kesimlerde kuvvetli olmak üzere il genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Perşembe günü hava sıcaklığının en düşük 12, en yüksek 21 derece olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan Aydın'da 8 Kasım Pazar günü gün içerisinde sıcaklığın 17 dereceye kadar yükselmesi, akşam saatlerinde ise 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde parçalı bulutlu havanın etkili olacağı kentte, rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerinden saatte 30-50 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

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