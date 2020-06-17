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Bir ile daha giriş-çıkışlar kapatıldı! Sayı 12'ye çıktı

HDP'nin yürüyüş çağrısının ardından dün 11 ile giriş çıkışların durdurulması sonrası bugün de Mersin'e giriş çıkışlara kısıtlama getirildi. Böylece kısıtlama getirilen il sayısı 12'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:54:00 -
Bir ile daha giriş-çıkışlar kapatıldı! Sayı 12'ye çıktı

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in vekilliklerinin, TBMM'nin 4 Haziran oturumunda düşürülmesi üzerine HDP Edirne ve Hakkari'den başlayarak Ankara'da sona erecek 'Demokrasi Yürüyüşü' kararı almıştı. Bu çağrının ardından Mersin, Bolu, Bursa, Adana, Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ valilikleri toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını, bu amaçlarla şehirlere girişlerin de engelleneceğini açıkladı.

Valiliklerden yapılan açıklamalarda, İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il genelinde yapılması planlanan eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı alındığı belirtildi.

Koronavirüs riskine dikkat çekildi

Valiliklerden yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeler kapsamında, ülkede yaklaşık 180 bin kişinin hastalanmasına ve 4 binden fazla kişinin vefat etmesine sebep olan Kovid-19 salgınının, gerçekleşebilecek her türlü toplu eylem ve etkinliklerde vatandaşlara bulaşma riskinin bulunduğu vurgulanarak, eylem ve etkinlikler yasaklandı.

Mersin'de 15 günlük yasak

Mersin'de Valilik, 'Demokratik Mücadele Programı' adı altında yapılması planlanan eylem, etkinliklere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş ve çıkışlarını 15 gün süreyle kısıtlandı. Ayrıca toplantı, gösteri, yürüyüşler, açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlamalar da 15 gün süreyle yasaklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali İhsan SU başkanlığında, koranavirüs salgını ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirerek gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Eylem, etkinlik programı kapsamında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalarca yapılması muhtemel ziyaretlerde, sosyal mesafe kuralına uygun olarak hareket edilmesinin sağlanması, yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca siyasi parti binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabileceği, yapılması planlanan yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi eylem/etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olacağı öngörülerek müsaade edilmemesine, olası provokatif eylemlerin önlenmesi ve salgın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla milletvekilleri hariç olmak üzere, hastalığın engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki eylemlere katılmak için hareket edecek grupların, ilimize giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, park ve bahçelerde hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır ve stant kurulmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir."

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