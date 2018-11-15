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Bir ilde daha okullar tatil edildi

Bayburt'ta etkili olan kar yağışı dolayısıyla il genelinde eğitim öğretime yarın ara verilecek. Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki yoğun yağış nedeniyle okullar 2 gün süreyle tatil edilmişti.

15 Kasım 2018 Perşembe 02:42
Bir ilde daha okullar tatil edildi

Valilikten alınan bilgiye göre, il genelinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerindeki tüm okullarda, 15 Kasım Perşembe günü, eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan kamu kurumlarında çalışan hamileler ve engelliler de aynı gün idari izinli sayılacak.

Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki yoğun yağış nedeniyle okullar 2 gün süreyle tatil edilmişti.

Pülümür Kaymakamlığı, sabah saatlerinde başlayıp, etkisini arttırarak devam ettiren kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okulları 2 gün süreyle tatil etme kararı almıştı. İlçedeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün ve perşembe günü eğitim ve öğretim yapılmayacağı belirtilmişti.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 02:42
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