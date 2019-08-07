"Bir iki güne kadar bize haber verecekler"

ANKARA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolüyle ilgili, "Bakan hanım, 'bize bir iki gün müddet verin bununla ilgili bir çalışma yapalım' dedi. Yarın ya da öbür gün bize bir haber verirler diye düşünüyorum. Dünkü görüşmeden çok da umutsuz değilim." açıklamasında bulundu.

Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü görüşmelerinde gelinen süreçle ilgili, Türk-İş Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile dün akşam saatlerinde sözleşmeyle ilgili görüştüğünü belirten Atalay, şu bilgileri verdi:

"Bakan hanım, 'bize bir iki gün müddet verin bununla ilgili bir çalışma yapalım' dedi. Yarın ya da öbür gün bize bir haber verirler diye düşünüyorum. Dün resmi bir teklif olmadığı için kamuoyuyla paylaşmanın anlamı yok. Görüşmede çıkarttığım, bir iki güne kadar bize bir haber verecekler. Dünkü görüşmeden çok da umutsuz değilim."



- "İşçilerin taleplerini lütfen yerine getirin"

Cuma gününe kadar sözleşmenin masa başında bitmesini istediklerini, sürecin uzaması durumunda kanunun kendilerine verdiği yetkiyi kullanacaklarını dile getiren Atalay, "Sayın Cumhurbaşkanına ve ülkeyi yönetenlere bir kere daha sesleniyorum; bizim vaktimiz kalmadı, işçilerin taleplerini lütfen yerine getirin." dedi.

Atalay, şöyle devam etti:

"Ya anlaşacağız ya da arkadaşlarımız kanundan doğan haklarını kullanacak. Bugüne kadar Türk-İş'in de sendikaların da arzusu, işçilerin haklı taleplerini çözmek. Bugüne kadar bununla ilgili bir netice alamadık. Şu anda verdikleri zam, iki sene evvel aldığımız zammı dahi karşılamıyor. Biz afaki bir rakam istemiyoruz. Doğal gaza, elektriğe gelen zamlar ortada. Bizim alım gücümüz düştü. Çarşıdaki pazardaki enflasyonla açıklanan enflasyon örtüşmüyor."



- "Rakamları işçiler ve sendikalar belirledi"



Görüşmelerde gelinen süreçle ilgili sendikaları bilgilendirmek için bünyelerindeki Kamu Koordinasyon Kurulu'nu bugün toplayacaklarını bildiren Atalay, bu toplantıda Bakan Selçuk ile dün yapılan görüşmeyi ele alacaklarını ve süreçle ilgili yeni yol haritalarını belirleyeceklerini söyledi.

Taleplerinin en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payında oluştuğunu anımsatan Atalay, "Bu rakamları işçiler ve sendikalar belirledi. Gelecek rakam konusunda işin sahibi razıysa bizim için problem yok. İşin sahibine sormadan hiçbir şey yapamam." değerlendirmesinde bulundu.



- İşçiler toplantıya destek verdi



Atalay'ın basın toplantısında Türkiye Kömür İşletmelerinden iki, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve TEDAŞ'tan birer işçi de yer aldı.

Toplantıya, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar ve Türk-İş'e bağlı sendikaların genel başkanları da katıldı.

