0553 313 94 23

"Bir iki güne kadar bize haber verecekler"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay:- "(2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi) Bakan hanım, 'bize bir iki gün müddet verin bununla ilgili bir çalışma yapalım' dedi. Yarın ya da öbür gün bize bir haber verirler diye düşünüyorum. Dünkü görüşmeden çok da umutsuz değilim"- "Şu anda verdikleri zam, iki sene evvel aldığımız zammı dahi karşılamıyor. Biz, afaki bir rakam istemiyoruz. Doğal gaza, elektriğe gelen zamlar ortada. Bizim alım gücümüz düştü"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:29
"Bir iki güne kadar bize haber verecekler"

ANKARA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolüyle ilgili, "Bakan hanım, 'bize bir iki gün müddet verin bununla ilgili bir çalışma yapalım' dedi. Yarın ya da öbür gün bize bir haber verirler diye düşünüyorum. Dünkü görüşmeden çok da umutsuz değilim." açıklamasında bulundu.

Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü görüşmelerinde gelinen süreçle ilgili, Türk-İş Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile dün akşam saatlerinde sözleşmeyle ilgili görüştüğünü belirten Atalay, şu bilgileri verdi:

"Bakan hanım, 'bize bir iki gün müddet verin bununla ilgili bir çalışma yapalım' dedi. Yarın ya da öbür gün bize bir haber verirler diye düşünüyorum. Dün resmi bir teklif olmadığı için kamuoyuyla paylaşmanın anlamı yok. Görüşmede çıkarttığım, bir iki güne kadar bize bir haber verecekler. Dünkü görüşmeden çok da umutsuz değilim."

- "İşçilerin taleplerini lütfen yerine getirin"

Cuma gününe kadar sözleşmenin masa başında bitmesini istediklerini, sürecin uzaması durumunda kanunun kendilerine verdiği yetkiyi kullanacaklarını dile getiren Atalay, "Sayın Cumhurbaşkanına ve ülkeyi yönetenlere bir kere daha sesleniyorum; bizim vaktimiz kalmadı, işçilerin taleplerini lütfen yerine getirin." dedi.

Atalay, şöyle devam etti:

"Ya anlaşacağız ya da arkadaşlarımız kanundan doğan haklarını kullanacak. Bugüne kadar Türk-İş'in de sendikaların da arzusu, işçilerin haklı taleplerini çözmek. Bugüne kadar bununla ilgili bir netice alamadık. Şu anda verdikleri zam, iki sene evvel aldığımız zammı dahi karşılamıyor. Biz afaki bir rakam istemiyoruz. Doğal gaza, elektriğe gelen zamlar ortada. Bizim alım gücümüz düştü. Çarşıdaki pazardaki enflasyonla açıklanan enflasyon örtüşmüyor."

- "Rakamları işçiler ve sendikalar belirledi"

Görüşmelerde gelinen süreçle ilgili sendikaları bilgilendirmek için bünyelerindeki Kamu Koordinasyon Kurulu'nu bugün toplayacaklarını bildiren Atalay, bu toplantıda Bakan Selçuk ile dün yapılan görüşmeyi ele alacaklarını ve süreçle ilgili yeni yol haritalarını belirleyeceklerini söyledi.

Taleplerinin en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payında oluştuğunu anımsatan Atalay, "Bu rakamları işçiler ve sendikalar belirledi. Gelecek rakam konusunda işin sahibi razıysa bizim için problem yok. İşin sahibine sormadan hiçbir şey yapamam." değerlendirmesinde bulundu.

- İşçiler toplantıya destek verdi

Atalay'ın basın toplantısında Türkiye Kömür İşletmelerinden iki, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve TEDAŞ'tan birer işçi de yer aldı.

Toplantıya, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar ve Türk-İş'e bağlı sendikaların genel başkanları da katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:29
  1. 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi
  2. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya POMEM’de mezuniyet heyecanı
    1. Malatya POMEM’de mezuniyet heyecanı
    2. Avustralya-NATO arasında ortaklık..
    3. Bitlis POMEM’de mezuniyet töreni
    4. Mamak’ta yaz konserleri sona erdi
    5. Kostas Mitroglou'na İtalya Serie A'dan..
    6. Kurban yakalama timi bayrama..
    7. GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını
    8. Afgan kralının kızının yeğenini..
    9. Başkan Günel; “Kuşadası turizmine..
    10. Turizm kenti Marmaris’te asırlar önce..
    11. Yeni Malatyaspor, Partizan maçının..
    12. Göç İdaresinden İstanbul’dan..
    13. Trabzon ve Şanlıurfalı girişimci..
    14. Malatya İdmanyurdu Cuma Nasır ile..
    15. Mesut Özil, Arsenal'dan ayrılıyor mu?..
    16. Hamileyken adet kanaması görülür mü?
    17. Üzüm üreticilerine salkım güvesi..
    18. Kütahya'da otomobil direğe çarptı: 1..
    19. Hindu toplumundan Pakistan meclisine..
    20. Ticari takside 12 düzensiz göçmen..
    21. Başınız dönüyorsa kulaklara dikkat
    22. Türkiye 3.çeyrekte gaza basacak
    23. Süleyman Demirel'in ilk otomobili..
    24. Eminevim'den ev araba nasıl alınır?
    25. Sanayicilerden üreticiye büyük destek
    26. Bakan açıkladı! Yavuz sondaja başladı
    27. Başkentte devrilen tomruğun altında..
    28. Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi..
    29. Mezoterapi bir çok soruna çözüm oluyor
    30. Servet Çetin: “Sivasspor ligde olmazsa..
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"