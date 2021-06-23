  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapıları için 2 bin işçi çalışıyor
Muğla'da feci kaza
Komşuda korkutan deprem
O ilde feci yangın! 3 çocuk yaşamını yitirdi
Gündem Bir hastalık daha tarihe karışacak! BioNTech'in yeni aşısı tamam
Gündem

Bir hastalık daha tarihe karışacak! BioNTech'in yeni aşısı tamam

BioNTech cilt kanserine de çözüm bulmak üzere. Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından geliştirilen aşı faz 2 çalışmalarına geçti.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 07:17:00 - 2021-06-23 08:02:51
Bir hastalık daha tarihe karışacak! BioNTech'in yeni aşısı tamam

Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, cilt kanseri aşısını da geliştirdi ve en tehlikeli agresif bir cilt kanseri olan melanomlu hastaya enjekte etti. Şahin ve Türeci'nin kurduğu BioNTech, BNT111 ismini verdiği cilt kanser aşısında Faz 2 aşamasına geçildiğini duyurdu. Aşı, Faz 1 aşamasında 89 kişi ile test edilmiş ve sonuçları bilimsel dergide yayınlanıp ikinci aşamaya geçilmişti.

Vizyonlarının, kanser ve bulaşıcı hastalıklara karşı vücudun kendi savunma mekanizma gücünü kullanmak olduğunu söyleyen Özlem Türeci, "Pandemiden daha kötü olan kanserin, küresel sağlık için tehdit olduğunu unutmamalıyız" dedi. Türeci ve Şahin, daha önce cilt kanseri aşısının 2023'te piyasada olabileceğini dile getirmişti. Aşı ilk etapta 120 hastada denenecek.

Şahin ve Türeci, uzun zamandır kanser aşısı üzerinde çalıştıklarını, araya Kovid-19'un girdiğini ifade etti ve "Kansere karşı mücadelede üzerinde çalıştığımız mRNA teknolojisini koronavirüs aşısında uyguladık. mRNA, korona aşısının geliştirilmesinde son derece yardımcı oldu. Biz kansere karşı aşılara inandık. Başlangıçta araştırma için gereken maddi imkân yoktu. Şimdi korona aşısı satarak bu güce de ulaştık" dedi

Kaynak: Sabah

TURKOVAC aşısı kime vurulacak? Yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak? TURKOVAC üçüncü doz olarak mı vurulacak?
TURKOVAC aşısı kime vurulacak? Yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak? TURKOVAC üçüncü doz olarak mı vurulacak?

Korona Virüs

TURKOVAC aşısı kime vurulacak? Yerli aşı Turkovac ne zaman çıkacak? TURKOVAC üçüncü doz olarak mı vurulacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kazım

İnsan oğlunu bozanlar tarımı bozanlardır onun üzerine tuğla koyanlar gıdayı bozanlardır onunda üzerine tıpta zehir bulanlardır.tüm bunları kısır döngüye saman kahrolası kimyacılardır kimyacıların tasmasıda baronlardır onlarında ipi şaytana bağlıdır.
  • Yanıtla

refik zengin

Yiğitse şeker hastalığınada çare bulsun ya.Bulamazlar ,çünkü yıllık 30 milyar dolarlık şeker ilacı cirosundan vazgeçemezler.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay