Bir hastalık daha tarihe karışacak! BioNTech'in yeni aşısı tamam

Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, cilt kanseri aşısını da geliştirdi ve en tehlikeli agresif bir cilt kanseri olan melanomlu hastaya enjekte etti. Şahin ve Türeci'nin kurduğu BioNTech, BNT111 ismini verdiği cilt kanser aşısında Faz 2 aşamasına geçildiğini duyurdu. Aşı, Faz 1 aşamasında 89 kişi ile test edilmiş ve sonuçları bilimsel dergide yayınlanıp ikinci aşamaya geçilmişti.

Vizyonlarının, kanser ve bulaşıcı hastalıklara karşı vücudun kendi savunma mekanizma gücünü kullanmak olduğunu söyleyen Özlem Türeci, "Pandemiden daha kötü olan kanserin, küresel sağlık için tehdit olduğunu unutmamalıyız" dedi. Türeci ve Şahin, daha önce cilt kanseri aşısının 2023'te piyasada olabileceğini dile getirmişti. Aşı ilk etapta 120 hastada denenecek.

Şahin ve Türeci, uzun zamandır kanser aşısı üzerinde çalıştıklarını, araya Kovid-19'un girdiğini ifade etti ve "Kansere karşı mücadelede üzerinde çalıştığımız mRNA teknolojisini koronavirüs aşısında uyguladık. mRNA, korona aşısının geliştirilmesinde son derece yardımcı oldu. Biz kansere karşı aşılara inandık. Başlangıçta araştırma için gereken maddi imkân yoktu. Şimdi korona aşısı satarak bu güce de ulaştık" dedi

Kaynak: Sabah