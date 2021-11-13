  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 'Bir hareketine bakar hayat’ kampanyası
Aktüel

'Bir hareketine bakar hayat’ kampanyası

İçişleri Bakanlığı'nın 'Bir Hareketine Bakar Hayat' sloganı ile başlattığı kampanya kapsamında Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu beraberinde Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük’le Çünür uygulama noktasındaki trafik denetimine katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 11:01:00 -
'Bir hareketine bakar hayat’ kampanyası

Vali Seymenoğlu, emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığına dikkat çekmek amacıyla tüm Türkiye’yle eş zamanlı olarak denetim yaptıklarını belirterek, araç sürücüleri ve yolcularla bir süre sohbet etti, sürücü ve yolculardan seyahatleri boyunca emniyet kemerlerinin takmalarını istedi.

Araçlarda karşılaştığı çocuklara boyama kitabı, kalem, maske ve kırmızı düdük veren Vali Seymenoğlu çocuklara ayrıca araç sürücüsünün herhangi bir trafik kuralı ihlali yaptığında kırmızı düdüğü çalarak araç sürücüsünü uyarma görevi verdi.

Vali Seymenoğlu ardından 'Bir Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından organize edilen emniyet kemeri simülasyon aracındaki etkinliğe katıldı.

Etkinlikte hazır bulunan sürücü kursları eğitmenleri, kursiyerler ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Seymenoğlu, “İçişleri Bakanlığımızca ‘Bi Hareketine Bakar Hayat’ sloganıyla başlatılan kampanyada emniyet kemeri kullanımının kaza sonrası ölüm risklerini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 azalttığı açıklandı. Sizlerden ricam; Sürekli kendinizi yenileyin, hız kurallarına uyalım, hatalı sollama yapmayalım, yollardaki yatay-dikey işaretlemelere uyalım. Ama öncelikle her şeyden önemlisi de aracın koltuğuna oturduğumuzda emniyet kemerimizi takalım ve gerek önde gerek arkada oturan tüm yolcularımızdan kemerlerini takmalarını rica edelim” dedi.

Ardından alandaki sürücü eğitmenleri, sürücü adayları ve vatandaşlar özel olarak dizayn edilen simülasyon aracına binerek, çok düşük bir hızda takla atan araçta, emniyet kemeri takan ve takmayan kişilerin yaşadığı durumu yaşamaları sağlandı. Araçtan inenler emniyet kemerinin önemini bir kez daha anladıklarını söyleyerek kemer takmadan asla seyahat etmeyeceklerini kaydettiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sonuç belli oldu! Merkez Bankası faizi düşürecek mi?
Ekonomi

Sonuç belli oldu! Merkez Bankası faizi düşürecek mi?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına kısa bir süre kala, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli..
Başkan Erdoğan'ın evini görüntüleyen İsrailliler hakkında karar
Aktüel

Başkan Erdoğan'ın evini görüntüleyen İsrailliler hakkında karar

Çamlıca Kulesi'nden Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailli 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bakan Kurum, CHP ve HDP’ye haddini bildirdi!
Gündem

Bakan Kurum, CHP ve HDP’ye haddini bildirdi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlığın TBMM Plan Bütçe Komisyonu 2022 Yılı Bütçe Görüşmesi sonrası milletveki..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay