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Doğa
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Yeniakit Publisher
Sarıkamış’ın ters laleleri Sarı dudaklar Kars’ta doğayı renklendirdi
AA Giriş Tarihi:

Sarıkamış’ın ters laleleri Sarı dudaklar Kars’ta doğayı renklendirdi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim noktalarından Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağmurların ardından açan "sarı dudak" ters laleleri doğayı renklendirdi.

#1
Foto - Sarıkamış’ın ters laleleri Sarı dudaklar Kars’ta doğayı renklendirdi

Bir yanda zirveleri karla kaplı dağlar, diğer yanda sarıçam ormanları arasında açan çiçekler doğanın bütün güzelliklerini sergiliyor. Yaklaşık 10 gündür aralıklarla yağan yağmurların ardından "sarı dudak" ters laleleri açmaya başladı.

#2
Foto - Sarıkamış’ın ters laleleri Sarı dudaklar Kars’ta doğayı renklendirdi

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 rakımda bulunan Suludere bölgesinde açan ters lale türü "sarı dudak", doğasever ve amatör fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

#3
Foto - Sarıkamış’ın ters laleleri Sarı dudaklar Kars’ta doğayı renklendirdi

Amatör fotoğrafçı Mehmet Boztoprak, uzun süren kış mevsimin ardından doğanın renklenmeye başladığını söyledi.

#4
Foto - Sarıkamış’ın ters laleleri Sarı dudaklar Kars’ta doğayı renklendirdi

Boztoprak, Sarıkamış'ın muhteşem bir doğası bulunduğunu belirterek, "Sarıkamış'ın doğası çok güzel her çeşit bitki var. Herkes gezip görebilir. Sarı dudak laleler endemik bitkilerdir, Suludere mevkisinde yetişiyor arkadaşlarla buraya geldik, fotoğraf çekiyoruz." dedi.

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