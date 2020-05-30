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Aktüel

Bir haftadır kendisinden haber alınamayan taksici evinde ölü bulundu

Bursa’da yalnız yaşayan ve bir haftadır kendisinden haber alınamayan taksi şoförü evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 16:13:39 -
Bir haftadır kendisinden haber alınamayan taksici evinde ölü bulundu

Bursa’da yalnız yaşayan ve bir haftadır kendisinden haber alınamayan taksi şoförü evinde ölü bulundu.


Gemlik’de taksi şoförlüğü yapan ve bir haftadır yakınlarının haber alamadığı 60 yaşındaki Kadri Erkmen’in yakınları durumu polise bildirdi. Çilingir marifetiyle kapıyı açarak eve giren ekipler, Erkmen’in cansız bedeniyle karşılaştı. Başında yara olan taksicinin evinde silah bulan ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu. Gemlik’in en eski taksi şoförlerinden biri olan Erkmen’in ölüm haberi meslektaşları tarafından üzüntü ile karşılandı. Erkmen’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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