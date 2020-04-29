Bir haftada 32 milyar TL kredi

Aynı dönemde özel bankaların verdiği kredi 264 milyon lira artış gösterdi. Özel bankaların verdiği kredi 10 Nisan haftasında 523.4 milyar lirayken 17 Nisan haftasında 523.6 milyar lira oldu.

Kamu bankalarından 10 bin TL kredi

Üç kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen, 10 bin TL’ye varan, 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredisi kullandırıyor. İhtiyaç kredisinden, aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar yararlanabiliyor.