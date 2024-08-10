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Yaşam 'Bir günlükler'in ölüm uçuşu erken başladı
Yaşam

'Bir günlükler'in ölüm uçuşu erken başladı

Yeniakit Publisher
2024-08-10 23:39:00 -
'Bir günlükler'in ölüm uçuşu erken başladı

Ardahan'da, "bir günlükler" ve "mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin "ölüm uçuşu" erken başladı.

Genellikle Kura Nehri bölgesinde görülmeye başlanan sinekler, Ardahan Kalesi ile tarihi Ardahan köprüsü çevresinde yoğunlaştı.

Geçen yıla oranla bir hafta önceden görünmeye başlanan ve Ardahan Kalesi bölgesinde akşam saatlerinde toplanan çok sayıdaki sinek, aydınlatma lambalarının etrafını sardı.

Lamba ışığında toplanan sineklerin "ölüm dansı"nın yaklaşık bir hafta sürdürmesi bekleniyor.

Sineklerin uçuşu, yaklaşık yarım saat kanat çırpmanın ardından ölümleriyle noktalanıyor.

Ardahan Kalesi bölgesindeki yürüyüş yolunu kullananlar mayıs sineklerinin uçuşlarını izleyip cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.
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