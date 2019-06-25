Bir günde iki yılan operasyonu Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri bir günde iki yılan operasyonu gerçekleştirdi.

Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri bir günde iki yılan operasyonu gerçekleştirdi.

Sivas’ta merkezilçeye bağlı Abdulvehapgazi Mahallesi’nde bir evin duvar boşluğuna yılan girdiği ihbarını alan itfaiye ekipleriharekete geçti. İtfaiye erleri bulunduğu yerden çıkmakta direnen yılanı özel aparatları ile çıkartmayı başardı. Ekipler yine aynı gün içerisinde Şeyhşamil Mahallesi’ndeki başka bir yılan vakasına müdahale etti. Bir okulun bahçesinde bulunan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak özel torbaya konuldu.

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