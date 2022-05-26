Bir günde iki farklı gencecik kız Melek Mosso kurbanı oldu! 'Açmak istiyorsanız açın' demişti..

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Sahne aldığı bir konserinde, "Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun." diyerek öğüt verdiği genç kızlardan ikisi daha dün hayatını kaybetti.

"Sanatçı" adı altında topluma ahlaksız yaşam biçimini özendiren isimler, bir yandan ahlak yapımızı çökertmeye hizmet ederken diğer yandan gencecik kızların ölümüne sebep oluyor.

Melek Mosso, Isparta'da düzenlemeyi planladığı konser sebebi ile tartışma konusu olmuştu. Giyim-kuşamı ile genç kadınlara ahlak dışı rol model olan Mosso, sahne aldığı bir konserinde, "Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun." demişti.

Mosso ve benzerlerinin etkisi altında kalıp; örf, adet ve inançlarından kopan genç kadınlardan üzücü haberler gelmeye devam ediyor.

Mosso 'açılın' dedi, kızlar açıldı!

Dün o gencecik kızlardan ikisi daha, günübirlik kiralanan dairelerde hayatını kaybetti.

Mosso'nun, "Kimseye ihtiyacınız yok." diyerek öğüt verdiği genç kızlar, tek başlarına gittikleri rezidance dairelerde can verdi.

İstanbul Esenyurt'ta lüks bir sitenin günübirlik kiralık dairesinin camından henüz bilinmeyen bir sebeple aşağı düşen 17 yaşındaki Rabia Yaman öldü.

Öte yandan İstanbul Kartal'da da kadın-erkek karışık bir evde bulunan Cemre Sakin de, başına isabet eden kurşunla can verdi.

Melek Mosso'nun, Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran’da düzenleyeceği konser, duyarlı çevrelerin girişimi ile iptal edildi.