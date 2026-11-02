Bir gün polis, bir gün adliye muhabiri! Binbir suratlı soytarı yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarında Emniyet Teşkilatına ait amblem ve armaları kullanarak "Polis Haber" ve "Basın Polis" gibi ibarelerle paylaşımlar yapan bir kişiyi takibe aldı. Ortak yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin A.U.Ş. olduğu belirlendi. Şahsın, duruma göre kendisini polis veya gazeteci olarak tanıttığı tespit edildi.

ADLİYEDE GÖREVLİ GİBİ DOLAŞTI

Sahte polis kimliği ve el telsizi taşıdığı belirlenen A.U.Ş.'nin, başta İzmir Adliyesi olmak üzere birçok noktada görevli gibi dolaştığı ortaya çıktı. Şüphelinin sosyal medya hesaplarında "İzmir Adliyesi'nde göreve devam" ifadeleriyle paylaşımlar yaptığı belirlendi.

EVİNDEN TABANCA VE POLİS KOKARTLARI ÇIKTI

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelinin evinde ve iş yerinde gerçekleştirdiği aramalarda, namlu ağzı açık bir tabanca, boş şarjör, kurusıkı olduğu değerlendirilen 58 fişek, ucunda demir bilye bulunan 9 mm PA ibareli 4 fişek, TYT marka el telsizi ile üzerinde "Polis" yazan 8 kokart ve kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan A.U.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.