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Gündem Bir gün önce başladığı işyerinin kasasını soydu
Gündem

Bir gün önce başladığı işyerinin kasasını soydu

Küçükçekmece’de bir gün önce işe başladığı işyerinin kasasını soyan adam güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 09:32:00 -
Bir gün önce başladığı işyerinin kasasını soydu

Olay geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, işe bir gün önce başlayan adam, dükkanda kimsenin olmadığı zaman dilimini fırsat bilerek harekete geçti.

Kasanın yanına giden çalışan, içinde bulunan bin TL 'yi aldı. Daha sonra paraları arka cebine koyan adam kaçtı. Hırsızlık anı ise, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

 

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