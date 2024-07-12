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Gündem Bir gün o imamın elinde sen de kalacaksın Sözcü!
Gündem

Bir gün o imamın elinde sen de kalacaksın Sözcü!

Yeniakit Publisher
2024-07-12 09:30:00 -
Bir gün o imamın elinde sen de kalacaksın Sözcü!

MEB’i eleştirerek bir köy okulunun kapatıldığını iddia eden Sözcü gazetesi, kapatılması gündemde dahi olmayan “81 ilde yüzlerce köy okulu her an kapanabilir”, “Köy çocukları imamlara kaldı” başlığı ile bir kez daha imamları aşağıladı.

Hemen her haberinde İslami değerlere, Türk milletinin örf ve adetlerine saldıran sözcü gazetesi öğrenci yokluğu nedeni ile kapatılan okulları gerekçe göstererek “Köy çocukları imamlara kaldı” başlığı attı.

 

Sözcü gazetesi haberini şöyle verdi. “Mahmut Özer’in bakan olduğu 1 yıl önce MEB, köylerde okulların açık olması için 10 olan öğrenci şartını 5’e düşürmüştü. “Eğitimde fırsat eşitliği” iddiasıyla, köy okullarının asla kapatılmayacağı sözü verildi. Bakan değişince tüm sözler unutuldu. Okulların kapatılmasıyla birlikte köylerde tek kamu görevlisi olarak imamlar kaldı.” Diyerek İmamların MEB protokolü çerçevesinde öğrencilere değerler eğitimi verdiğini unuttu.

Aynı sözcü gazetesi daha önce de “Diyanet paralel Milli Eğitim Bakanlığı oldu!” Başlığını atarak, Eğitim uzmanı diye tanıttığı birinin ağzından “MEB’in bilerek kayıtsız kalıp, asli görevlerini devrettiği Diyanet, MEB’e karşı ‘Paralel Eğitim Bakanlığı’ oldu” dedi.” gibi haberlere de imza atmıştı.

ÇEDES PROJESİ

Sözcü gazetesi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum İş Birliği Protokolü (ÇEDES)” ile din görevlilerinin öğrencilere, “Değerler Eğitimi” verilmesine de karşı çıkmış, değerler eğitimi veren din adamlarını küçültücü aşağılayıcı yayınlar yapmıştı.
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Yorumlar

Mehmet Tanriverdi

Onlar Kiliseye gideceğini bildikleri için sıkıntı yok.

asa

bunlar islam dusmani ..kurucu halktan olmayan kriptolu hainler.... o uygulanan kanun bunlara da uygulanmalı..
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