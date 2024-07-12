Bir gün o imamın elinde sen de kalacaksın Sözcü!

Hemen her haberinde İslami değerlere, Türk milletinin örf ve adetlerine saldıran sözcü gazetesi öğrenci yokluğu nedeni ile kapatılan okulları gerekçe göstererek “Köy çocukları imamlara kaldı” başlığı attı.

Sözcü gazetesi haberini şöyle verdi. “Mahmut Özer’in bakan olduğu 1 yıl önce MEB, köylerde okulların açık olması için 10 olan öğrenci şartını 5’e düşürmüştü. “Eğitimde fırsat eşitliği” iddiasıyla, köy okullarının asla kapatılmayacağı sözü verildi. Bakan değişince tüm sözler unutuldu. Okulların kapatılmasıyla birlikte köylerde tek kamu görevlisi olarak imamlar kaldı.” Diyerek İmamların MEB protokolü çerçevesinde öğrencilere değerler eğitimi verdiğini unuttu.

Aynı sözcü gazetesi daha önce de “Diyanet paralel Milli Eğitim Bakanlığı oldu!” Başlığını atarak, Eğitim uzmanı diye tanıttığı birinin ağzından “MEB’in bilerek kayıtsız kalıp, asli görevlerini devrettiği Diyanet, MEB’e karşı ‘Paralel Eğitim Bakanlığı’ oldu” dedi.” gibi haberlere de imza atmıştı.

ÇEDES PROJESİ

Sözcü gazetesi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum İş Birliği Protokolü (ÇEDES)” ile din görevlilerinin öğrencilere, “Değerler Eğitimi” verilmesine de karşı çıkmış, değerler eğitimi veren din adamlarını küçültücü aşağılayıcı yayınlar yapmıştı.

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