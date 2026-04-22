‘Bir gün Eric Edelman diye küstah bir büyükelçi vardı…’ Davutoğlu Erdoğan'ın yiğitlik anısını anlattı

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Barrack'ın "küstahlık üzerine küstahlık yapmaya devam ettiğini" söyleyen Davutoğlu, "Bu adama karşı sessiz kalmayın, bu cahil adama önce cehaletini sonra da Washington yolunu gösterin." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki bir anısını aktaran Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Bir gün Eric Edelman diye küstah bir büyükelçi atanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız o zaman başbakan, ben de başdanışmandım. 2005 yılında 6 ay boyunca kendisine randevu vermedik. Randevu verildiği zaman eline hazırladığımız dosyayı verdik. Biraz sitemle oturdu, Sayın Erdoğan elindeki dosyayı açtı, 'Benden randevu istiyorsunuz ama önce şu fotoğrafların hesabını verin' dedi. Fotoğraflarda, Felluce'de ABD askerlerinin postallarıyla camiyi işgal eden resmi vardı. 'Bu fotoğraflar oldukça biz size randevu vermeyiz' dedi. Biz de o Sayın Erdoğan'a saygı duyuyoruz."