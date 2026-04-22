'Bir gün Eric Edelman diye küstah bir büyükelçi vardı…' Davutoğlu Erdoğan'ın yiğitlik anısını anlattı
Gündem

‘Bir gün Eric Edelman diye küstah bir büyükelçi vardı…’ Davutoğlu Erdoğan'ın yiğitlik anısını anlattı

Recep Yeşil Giriş Tarihi:
'Bir gün Eric Edelman diye küstah bir büyükelçi vardı…' Davutoğlu Erdoğan'ın yiğitlik anısını anlattı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın açıklamalarına tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yiğitlik anısını anlattı.

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Barrack'ın "küstahlık üzerine küstahlık yapmaya devam ettiğini" söyleyen Davutoğlu, "Bu adama karşı sessiz kalmayın, bu cahil adama önce cehaletini sonra da Washington yolunu gösterin." dedi.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki bir anısını aktaran Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Bir gün Eric Edelman diye küstah bir büyükelçi atanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız o zaman başbakan, ben de başdanışmandım. 2005 yılında 6 ay boyunca kendisine randevu vermedik. Randevu verildiği zaman eline hazırladığımız dosyayı verdik. Biraz sitemle oturdu, Sayın Erdoğan elindeki dosyayı açtı, 'Benden randevu istiyorsunuz ama önce şu fotoğrafların hesabını verin' dedi. Fotoğraflarda, Felluce'de ABD askerlerinin postallarıyla camiyi işgal eden resmi vardı. 'Bu fotoğraflar oldukça biz size randevu vermeyiz' dedi. Biz de o Sayın Erdoğan'a saygı duyuyoruz."

O edelman Turkiye Cumhuriyetimin agirligi oldugu ve devam eden zamanlarda buyukelciymis,

Bu bolge genel valisi,,,, adam demokrasiyi bize fazlalik goruyor, hatta rejim belirliyor,,, trumpun icazetlerini dagitiyor,,,, hedef aldigi ulkeler dut yemis bulbul gibi,,,

Vay vay

Kimse Tom Baracka sesini çıkarmıyor.. Adam buyukelci değil, ABD onu orta doğuyu dizayn etmek için göndermiş..
