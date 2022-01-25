Bir gecede aynı handaki 30 dükkanı soydular! Zarar büyük...

İstanbul Eminönü'nde bulunan tarihi bir handa gece saatlerinde, şüpheli kişiler, hanın çatı katındaki camı kırarak içeri girdi. Handa bulunan yaklaşık 30 dükkana giren şüpheliler içeride bulunan kasaları soydu.

Hiçbir malzemeye dokunmayan şüpheliler sadece kasaların içerisindeki paraları ve ziynet eşyalarını çaldı. Bir işyerinin güvenlik kamerasını söken şüpheliler kayıt cihazını da alarak olay yerinden uzaklaştı.

Sabah hanı açan han bekçisi dükkanların soyulduğunu fark etti. Haberi alan iş yeri sahipleri hemen hana gelerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde incelemelerini yapan ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'Çocuğumun altınlarını geri getirin'

Handa bulunan dernek ofisindeki kasadan altınları çalınan Ümran Tulum, şunları söyledi:

“Sabah aradılar geldik. Burası bir yardımlaşma kültür derneği. Evde saklayamadığım kızıma ait altın ve bileziklerin hepsi çalınmıştır. Derneğe zarar verdiler. Kasaların hepsini dışarı çıkarıp açmışlar. Aşağıdaki dükkanları da soymuşlar. Ben notlara, ‘Bu yetim hakkıdır. Yemeyin çocuğuma bırakın' diye yazdım. Ben bunları çok zor kazandım. Lütfen hırsızlar en kısa zamanda çocuğumun altınlarını geri getirin. Deprem zamanında evim yıkılır, altında kalırım burası daha güvenli diye buraya getirdim. Telefon numaraları yazdım. Eşimle bana bir şey olursa çocuğumu bulup ulaştırsınlar diye. Lütfen hırsızlar çocuğumun altınlarını geri getirin.”

'Kayıp tutar 60 binden fazla'

Ödemelerini yapmak için çekmeceye koyduğu 60 bin lirası çalınan dükkan sahibi Oya Akburak, şöyle konuştu:

“Hanın bekçisi bugün sabah açınca olayın olduğunu anlıyor. Dükkan sahiplerine haber veriyor. Hepimiz geldik. Canımız yandı. Bayağı büyük meblağlarda paramızı çaldılar. Bütün dükkanlara girmişler. Sadece para aramışlar. Paranın dışında bir şeye dokunmamışlar. Hiçbir malzemeye dokunmamışlar. Bilgisayarlar her şey yerinde duruyor. Sadece paraları almışlar. Bizim bugün ödememiz vardı. Para onun için dükkandaydı. Dükkanımızda senelerce böyle bir şey olmamıştı. 15 senedir buradayız. Böyle bir şey olmamıştı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Dükkana üst kat çatıdan girmişler. Kayıp tutar 60 bin TL'den fazla.”

'Kameraları da sökmüşler'

Salih Akkurt ise, şunları söyledi:

“Sabah geldiğimizde hanın önünde arkadaşlar duruyordu. Polis olaya müdahale etmiş. Hırsızlık olduğu anlaşılmış. Böyle bir durumla karşılaştık. Bu daha önceden olan bir şey. İki ya da üçüncü defa oluyor. Genelde burada mal anlamında bir hırsızlık olmuyor. Ürüne dokunmuyorlar. Genelde kasa hırsızlığı oluyor. Daha önce de olmuştu. Biz daha önceden tecrübeli olduğumuz için kasada bir şey bırakmıyoruz. Kameraları da sökmüşler. Kayıt cihazını çalmışlar. Bu handa sadece bizde güvenlik kamerası var. Onları sökmüşler. Kayıt cihazını çalmışlar.”