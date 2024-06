Bir gecede 4 bin dolar uçuverdi! Metin'in Kemalist kankası Müjdat'tan kızlarla viskili alem

RECEP YEŞİL

Ahlakla arasında dağlar bulunan Müjdat Gezen köşe karaladığı Cumhuriyet'te "Atatürk'süz kalmayın" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Gezen Atatürkçülük tasladığı rezil yazısında arkadaşıyla birlikte Hawaiili kızlarla viski içip 4 bin doların nasıl buhar olduğunu maharetmiş anlattı.

Tek gecelik ahlaksız ilişkiyle gayrimeşru çocuk yapıp bunu yıllarca gizleyen Metin Akpınar’ın kankası Gezen'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bizim Yaman, “Arkadaş ta Hawaii’ye kadar gelmişim, bir Hawaiili kızla çıkmadan dönmem” dedi. Honolulu’daki Hilton’da aynı odada kalıyoruz. Çıktı gitti. Ben de televizyon seyrediyorum. Az sonra iki kızla geldi. Viskileri koydu, ha ha ha, hi hi hi... Zaman geçti, kızlar gitti. Ertesi gün Los Angeles’a uçacağız. Birlikte havaalanına geldik. Çantayı açtım, biletleri çıkaracağım. 4 bin dolar çantada yok. Perran’la kocası uçtular. Biz otele döndük. Durumu anlattık. Bizi o gece kral dairesinde misafir ettiler. Özür dilediler ama paralar uçtu gitti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Müjdat Gezen meğer sübyancıymış!

Yaptığı açıklamalarla Türk Milleti'nin ahlak yapısını ve geleneklerini hedef alan Müjdat Gezen mide bulandıran hayatıyla zaman zaman gündeme geliyor.

Gezen geride bıraktığımız yıllarda kaleme aldığı kitabında 16 yaşındaki bir genç kıza asılarak sübyancı olduğunu itiraf etmişti.

Müslümanları hedef almıştı

Müjdat Gezen isimli şahıs Müslümanları rezil sözlerle hedef almıştı. Laf salatasına "Müslümanlarda bir adet vardır" diyerek başlayan laik mahallenin kafası bulanmışı Gezen, "Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adıyla gömülür. Çünkü Anadolu'da çok sevdiğim bir laftan dolayı "Anam mutlaka anamdır, babam belki babamdır." demişti.