İstanbul Atatürk Havalimanı’nda fidan dikimi gerçekleşecek. Bu kapsamda ‘Bir fidan da benim olsun’ kampanyasına katılma şartları araştırılıyor.

Bir fidan da benim olsun kampanyasına başvuru nasıl yapılır? Bir fidan da benim ücretli mi?

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde yarın Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek törende, Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin ilk fidanları dikilecek.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda fethi temsilen içinde 40-50 yaşında olanlarında da bulunduğu 145 bin 300 ağaç dikilecek.

Proje kapsamında yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. Böylece pusetli anneler, çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar güvenli bir alanda, bahçenin keyfini sürüp yürüyüş yapabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 29 Mayıs Pazar günü İstanbul’un fetih tarihini temsilen 145 bin 300 fidanın dikileceği Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki törene tüm vatandaşları davet etti.

29 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da, yüzbinlerin fetih ruhuyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde buluşacağını vurgulayan Kurum, tüm vatandaşları fetih kutlamaları ve fidan dikim törenine davet etti.

Bakan Kurum, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, hayatımıza anlam katan minik yavrularımız, annelerimiz, babalarımız, cennet vatanımızdan bir parça olan bu mekan sizin. 29 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da, yüz binler fetih ruhuyla Atatürk Havalimanı’nda, yüz binler Millet Bahçesi’nde buluşacak. Ben tüm vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, muhteşem bir atmosferde, şölen havasında gerçekleştirilecek olan Fetih Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Fidan Dikim Törenimize davet ediyorum” dedi.

Bir fidan da benim olsun kampanyası ücretli değildir. Arzu edenler 'birfidandabenim.com/' web sitesine girerek kampanyaya katılabilir. Fidan kampanyasına katılmak için ücret ödemeniz gerekmiyor, isminiz ve soy isminizi yazdıktan sonra kampanyada yer alabilirsiniz. Site zaman zaman yoğunluktan hizmet veremiyor. Ara ara web sitesini ziyaret ederek kampanyaya katılmanız mümkün.