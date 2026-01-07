Bir F-16 uçağı daha düştü!

  • İSTANBUL
Tayvan semalarında korku dolu anlar yaşandı. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, rutin eğitim uçuşu için havalanan bir F-16 savaş uçağı henüz belirlenemeyen bir sebeple irtifa kaybederek düştü.

TAYVAN'da F-16 savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

Tayvan Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, 'F-16V' tipi savaş uçağının adanın doğusundaki Hualien ili açıklarında rutin eğitim uçuşu sırasında denize düştüğü belirtildi. Yerel saatle dün 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, pilotun düşüşten önce koltuk fırlatma yönetimiyle kendini uçaktan tahliye edeceğini söylediği ancak fırlatmanın başarılı olup olmadığının teyit edilemediği aktarıldı.

Yetkililer, kayıp pilotu bulmak için arama ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.

